    Smriti Mandhana Wedding Postponed: स्मृति मंधाना के पिता को पड़ा दिल का दौरा, पलाश मुच्छल के साथ शादी पोस्टपोन

    Smriti Mandhana Wedding Postpone: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी समारोह से ठीक पहले एक गंभीर परिस्थित उत्पन्न हो गई। स्मृति मंधाना के पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद परिवार ने तुरंत सभी कार्यक्रम रोक दिए। चिकित्सा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शादी की तारीख फिलहाल के लिए आगे बढ़ा दी गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 04:38:31 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 05:01:04 PM (IST)
    HighLights

    1. स्मृति–पलाश की शादी में अचानक हड़कंप।
    2. एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची।
    3. शादी की रस्में आगे बढ़ाई गईं।

    स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी को लेकर तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन समारोह से ठीक पहले एक गंभीर परिस्थित उत्पन्न हो गई। स्मृति मंधाना के पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद परिवार ने तुरंत सभी कार्यक्रम रोक दिए। चिकित्सा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शादी की तारीख फिलहाल के लिए आगे बढ़ा दी गई है। इस खबर से फैंस और परिवार दोनों ही सदमे में हैं।

    जानकारी के अनुसार, वेडिंग सेरेमनी से पहले स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद परिवार ने सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शादी की तारीख टालने का फैसला लिया।


    स्मृति मंधाना के मैनेजर ने की पुष्टि

    दरअसल, न्यूज एजेंसी PTI की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने पुष्टि की है कि उनके पिता की तबियत ठीक नहीं है। इसी के चलते फिलहाल भारतीय क्रिकेटर की शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

    आज सुबह में जब स्मृति मंधाना के पिता जब नाश्ता कर रहे थे तब उनकी तबीयत खराब होने लगी और थोड़े समय के बाद देखा गया कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो हम सब उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। स्मृति जो अपने पिता के करीब है तो उन्होंने ये फैसला लिया कि वह जब तक उनके पिता ठीक नहीं होते तब तक उन्होंने शादी टाल दी है। स्मृति के पिता अभी अस्पताल में ही है। सभी लोगों से विनती है कि इस समय वह परिवार को अकेला रहने दें।

    -स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा

