कौन हैं Sonam Yeshey? T20 क्रिकेट में 8 विकेट लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क: भूटान के बाएं हाथ के स्पिनर सोनम येशे ने म्यांमार के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो इससे पहले किसी गेंदबाज ने नहीं किया था। 26 दिसंबर को खेले गए इस मुकाबले में 22 वर्षीय सोनम येशे ने अपने चार ओवर में महज 7 रन देकर 8 विकेट झटके और टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।
भूटान द्वारा दिए गए 127 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए म्यांमार की पूरी टीम सिर्फ 45 रन पर ऑलआउट हो गई। इस एकतरफा मुकाबले में सोनम ने एक मेडन ओवर भी डाला और अपनी शानदार गेंदबाजी से मैच को पूरी तरह भूटान के पक्ष में मोड़ दिया।
|क्रम संख्या
|गेंदबाज
|देश
|विकेट
|1
|सोनम येशे
|भूटान
|8
|2
|स्याजरुल इदरस
|मलेशिया
|7
|3
|अली दाऊद
|बहरीन
|7
|4
|हर्ष भारद्वाज
|सिंगापुर
|6
|5
|पी अहो
|नाइजीरिया
|6
इस सीरीज में अब तक सोनम येशे ने 4 मैचों में 12 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि सीरीज का आखिरी मैच अभी खेला जाना बाकी है, लेकिन अपनी लगातार प्रभावशाली गेंदबाजी से उन्होंने पहले ही सुर्खियां बटोर ली हैं।
सोनम येशे भूटान के 22 वर्षीय क्रिकेटर हैं, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 2003 को हुआ था। अब तक उन्होंने 34 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 37 विकेट लिए हैं, जिसमें म्यांमार के खिलाफ 8 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।