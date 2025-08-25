भारत नहीं इस टीम के हेड कोच बनेंगे सौरव गांगुली, मैदान पर फिर दिखेगी 'दादागिरी'

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज सौरव गांगुली को साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 की फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स का नया हेड कोच नियुक्त किया है। चौथे सीजन की शुरुआत 26 दिसंबर से होने जा रही है। टीम गांगुली के नेतृत्व में खिताब जीतने की उम्मीद लगाएगी।

ट्रॉट की जगह लेंगे गांगुली सौरव गांगुली इस अहम जिम्मेदारी में जोनाथन ट्रॉट की जगह लेंगे। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए लिखा कि द प्रिंस इज ऑल सेट टू ब्रिंग अ रॉयल फ्लेयर टू द कैपिटल्स कैंप। पहली बार हेड कोच की भूमिका यह गांगुली का बतौर हेड कोच पहला कार्यकाल होगा। हालांकि वे इससे पहले 2018-19 में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के टीम डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन कभी हेड कोच नहीं बने। इसके बाद वे बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह पद छोड़ दिया।