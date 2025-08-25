भारत नहीं इस टीम के हेड कोच बनेंगे सौरव गांगुली, मैदान पर फिर दिखेगी 'दादागिरी'

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज सौरव गांगुली को साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 की फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स का नया हेड कोच नियुक्त किया है। चौथे सीजन की शुरुआत 26 दिसंबर से होने जा रही है। टीम गांगुली के नेतृत्व में खिताब जीतने की उम्मीद लगाएगी।
सौरव गांगुली इस अहम जिम्मेदारी में जोनाथन ट्रॉट की जगह लेंगे। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए लिखा कि द प्रिंस इज ऑल सेट टू ब्रिंग अ रॉयल फ्लेयर टू द कैपिटल्स कैंप।
यह गांगुली का बतौर हेड कोच पहला कार्यकाल होगा। हालांकि वे इससे पहले 2018-19 में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के टीम डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन कभी हेड कोच नहीं बने। इसके बाद वे बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह पद छोड़ दिया।
प्रिटोरिया कैपिटल्स अब तक SA20 खिताब नहीं जीत सकी है। पहले सीजन में टीम लीग स्टेज में शीर्ष पर रही थी, लेकिन फाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न केप से हार गई। अगले दो सीजनों (2023-24 और 2024-25) में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। वे पांचवें स्थान पर रहकर प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सके। गांगुली की नियुक्ति से टीम को उम्मीद होगी कि इस बार कप उनके ही हाथ में आएगा।
गांगुली भारतीय क्रिकेट इतिहास के सफलतम कप्तानों में शुमार हैं। उन्होंने 424 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 18,575 रन बनाए। वे 2015 से 2019 तक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष भी रहे।