IND vs SA: गुवाहाटी में 408 रनों से जीती साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया का किया 2-0 से सफाया

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत को घर में एक और शर्मनाक हार मिली है, जहां साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट 408 रन से जीतकर भारत का दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया है। प्रोटियाज टीम ने कोलकाता टेस्ट में 30 रन से जीत दर्ज की थी। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए और सीरीज बराबर करने के लिए 549 रनों का भारी-भरकम लक्ष्य रखा था।

हालांकि पहली पारी की तरह ही भारतीय बल्लेबाजी दूसरी पारी में भी लड़खड़ा गई और सिर्फ 140 रनों पर ढेर हो गई। बड़ी बात यह है कि यह भारत का ओवरऑल टेस्ट में और घर पर रनों के अंतर से सबसे बड़ी हार है। इससे पहले टीम इंडिया को 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर में 342 रन से हराया था।

आखिरी दिन सिर्फ दो सेशन में खत्म हो गया मैच

मैच के आखिरी दिन टीम के हाथ में सिर्फ आठ विकेट थे और उसे जीत हासिल करने के लिए 500 से ज्यादा रन बनाने थे। इस हालत में भारत के जीतने के चांस ना के बराबर थे। यही वजह है कि टीम इंडिया का जीत से ज्यादा मैच को ड्रॉ कराने पर फोकस था। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने दो सेशन में ही मैच खत्म कर दिया और भारत का टेस्ट सीरीज में 2-0 से सफाया कर दिया।

दक्षिण अफ्रीका ने कर दिखाया

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 408 रनों से जीत हासिल करके साउथ अफ्रीका ने 25 सालों के लंबे अंतराल के बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। टीम ने इससे पहले साल 2000 में भारत को दो मैचों की सीरीज में हराया था। तब भी टीम ने दो मैचों की सीरीज में टीम इंडिया का सफाया किया था। यानी भारत में प्रोटियाज टीम ने जब-जब टेस्ट सीरीज जीती है, तब-तब टीम ने भारत का व्हाइटवॉश किया है।