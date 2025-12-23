मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    T20 इंटरनेशनल मैच में घातक गेंदबाजी, एक ओवर में पांच विकेट लेकर इस फास्ट बॉलर ने रचा इतिहास

    T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इंडोनेशिया के तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदना ने कंबोडिया के खिलाफ ऐसा कारनामा किया, जो आ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 04:57:14 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 05:41:11 PM (IST)
    T20 इंटरनेशनल मैच में घातक गेंदबाजी, एक ओवर में पांच विकेट लेकर इस फास्ट बॉलर ने रचा इतिहास
    तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदना ने T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया।

    HighLights

    1. कंबोडिया के खिलाफ मैच में किया कमाल
    2. पहली तीन गेंदों पर पूरी की हैट्रिक
    3. इंडोनेशिया ने यह मैच 60 रन से जीता

    स्पोर्ट्स डेस्क: इंडोनेशिया के तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदना ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। कंबोडिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने एक ही ओवर में पांच विकेट झटककर नया रिकॉर्ड बना दिया। 28 वर्षीय प्रियंदना पुरुष और महिला क्रिकेट को मिलाकर T20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।

    खास बात यह रही कि प्रियंदना ने यह कमाल अपने स्पेल के पहले ही ओवर में किया। मुकाबले के उस अहम मोड़ पर कंबोडिया को जीत के लिए अंतिम पांच ओवरों में 62 रन चाहिए थे और उसके पांच विकेट शेष थे। ऐसे समय में इंडोनेशिया के कप्तान ने गेंद प्रियंदना को सौंपी।


    प्रियंदना ने पहली तीन गेंदों पर शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह और चांथियोन रत्नाक को आउट कर हैट्रिक पूरी की। इसके बाद उन्होंने एक डॉट बॉल फेंकी, फिर मोंगदारा सोक को पवेलियन भेजा। अगली गेंद वाइड रही, लेकिन इसके बाद पेल वेनाक को आउट कर उन्होंने ओवर में पांचवां विकेट लिया।

    प्रियंदना की इस शानदार गेंदबाजी के चलते कंबोडिया की पूरी टीम 107 रन पर सिमट गई और इंडोनेशिया ने मुकाबला 60 रन से अपने नाम कर लिया। हालांकि, घरेलू टी20 क्रिकेट में इससे पहले अमीन हुसैन और अभिमन्यु मिथुन एक ओवर में पांच विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कई बार एक ओवर में चार विकेट गिरे हैं, लेकिन T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में पांच विकेट लेने का यह पहला मामला है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.