T20 इंटरनेशनल मैच में घातक गेंदबाजी, एक ओवर में पांच विकेट लेकर इस फास्ट बॉलर ने रचा इतिहास

स्पोर्ट्स डेस्क: इंडोनेशिया के तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदना ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। कंबोडिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने एक ही ओवर में पांच विकेट झटककर नया रिकॉर्ड बना दिया। 28 वर्षीय प्रियंदना पुरुष और महिला क्रिकेट को मिलाकर T20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।

खास बात यह रही कि प्रियंदना ने यह कमाल अपने स्पेल के पहले ही ओवर में किया। मुकाबले के उस अहम मोड़ पर कंबोडिया को जीत के लिए अंतिम पांच ओवरों में 62 रन चाहिए थे और उसके पांच विकेट शेष थे। ऐसे समय में इंडोनेशिया के कप्तान ने गेंद प्रियंदना को सौंपी।

प्रियंदना ने पहली तीन गेंदों पर शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह और चांथियोन रत्नाक को आउट कर हैट्रिक पूरी की। इसके बाद उन्होंने एक डॉट बॉल फेंकी, फिर मोंगदारा सोक को पवेलियन भेजा। अगली गेंद वाइड रही, लेकिन इसके बाद पेल वेनाक को आउट कर उन्होंने ओवर में पांचवां विकेट लिया।

प्रियंदना की इस शानदार गेंदबाजी के चलते कंबोडिया की पूरी टीम 107 रन पर सिमट गई और इंडोनेशिया ने मुकाबला 60 रन से अपने नाम कर लिया। हालांकि, घरेलू टी20 क्रिकेट में इससे पहले अमीन हुसैन और अभिमन्यु मिथुन एक ओवर में पांच विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कई बार एक ओवर में चार विकेट गिरे हैं, लेकिन T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में पांच विकेट लेने का यह पहला मामला है।