मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, भारत-पाक मुकाबले पर सभी की नजरें, 7 फरवरी से शुरू होगा रोमांच

    T20 World Cup 2026 Schedule Announcement: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा उत्साह अगले साल भारत और श्रीलंका में दिखाई देगा, जहां टीम इंडिया अपने खिताब की रक्षा करने उतरेगी। आज होने वाला आधिकारिक शेड्यूल एलान सभी प्रशंसकों के लिए महत्वपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत-पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जा सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 07:56:19 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 07:56:19 PM (IST)
    T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, भारत-पाक मुकाबले पर सभी की नजरें, 7 फरवरी से शुरू होगा रोमांच
    टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल आज जारी कर दिया गया है।

    HighLights

    1. पाकिस्तान सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा।
    2. टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक।
    3. इटली पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में शामिल।

    टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अगले वर्ष भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से देखने को मिलेगा। टीम इंडिया बतौर मौजूदा चैंपियन मैदान पर उतरेगी और अपने खिताब को बचाने की चुनौती का सामना करेगी। इस टूर्नामेंट के शेड्यूल का आधिकारिक एलान आज किया है। खास बात यह है कि इस बार भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर भी मीडिया रिपोर्ट्स में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।

    रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेले जाने की संभावना है। पाकिस्तान टीम इस पूरे टूर्नामेंट में भारत नहीं आएगी और अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलेगी। यदि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो यह मुकाबला भी श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। यह स्थिति कुछ वैसी ही होगी जैसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान देखने को मिली थी, जब भारत ने पाकिस्तान में आयोजित टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दुबई में खेले थे।


    भारत और श्रीलंका के सात स्टेडियमों को मेजबानी

    वर्ल्ड कप के लिए भारत और श्रीलंका के सात स्टेडियमों को मेजबानी दी गई है। भारत में अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चेन्नई का चेपॉक, नई दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, कोलकाता और मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम मैचों की मेजबानी करेंगे। वहीं श्रीलंका में कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब के साथ कैंडी का पल्लेकेले स्टेडियम शामिल है।

    टी20 वर्ल्ड कप 2026 की आधिकारिक शुरुआत 7 फरवरी से होगी और खिताबी मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। शेड्यूल घोषित होने के बाद यह भी साफ होगा कि भारत का पहला मैच किस टीम के खिलाफ होगा, हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि टीम इंडिया का पहला मुकाबला 8 फरवरी को अमेरिका से और दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया से हो सकता है।

    इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें इटली भी शामिल है जिसने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। फुटबॉल में विश्व चैंपियन रह चुका इटली पहली बार किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लेगा।

    रोहित शर्मा ब्रांड एंबेसडर नियुक्त

    इवेंट का औपचारिक कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है जिसमें भारत को टी20 विश्व चैम्पियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर भी मौजूद हैं। रोहित शर्मा को टूर्नामेंट का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।

    अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान पर इतिहास रचते हुए टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली मेजबान टीम और खिताब बचाने वाली पहली टीम बन पाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.