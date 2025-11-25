T20 World Cup 2026 Schedule: आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल कितने बजे होगा जारी? इस चैनल व ऐप पर देखें

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान आज मंगलवार, 25 नवंबर को शाम 6:30 बजे लाइव होगा। इस कार्यक्रम में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज शामिल होंगे। स्टार स्पोर्ट्स ने इसकी पुष्टि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की।

मौजूदा चैंपियन भारत एक बार फिर खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगा। आईसीसी आज शाम 6:30 बजे शेड्यूल का ऐलान लाइव प्रसारण के साथ करेगा।

स्पोर्ट्स डेस्क। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज इसका पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में फरवरी-मार्च 2026 में खेला जाएगा।

किस चैनल और ऐप पर देखें लाइव प्रसारण?

शेड्यूल का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 2 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स 3 पर होगा। लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

कितने वेन्यू और कहाँ होंगे मैच?

आधिकारिक घोषणा आज होगी, लेकिन जानकारी के मुताबिक टूर्नामेंट के मैच कुल 8 वेन्यू पर खेले जाएंगे। इनमें भारत में 5 और श्रीलंका में 3 स्टेडियम शामिल हो सकते हैं।

खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में संभावित है, जबकि पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने पर यह मैच श्रीलंका के कोलंबो में शिफ्ट किया जा सकता है।

कौन-कौन टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक कुल 20 टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं...

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और यूएई।