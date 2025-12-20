T20 World Cup 2026: सूर्या की सेना का एलान, अक्षर बने उपकप्तान, गिल की छुट्टी और ईशान किशन की वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क। टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट 2026 टी20 विश्व कप को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। फरवरी-मार्च 2026 में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा।

BCCI ने इस बार टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी है। वहीं अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है। चयन में सबसे बड़ा झटका शुभमन गिल को लगा है, जिन्हें इस बार 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली। इसके अलावा जितेश शर्मा भी टीम से बाहर हैं।

ईशान किशन और रिंकू सिंह की वापसी

हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही रिंकू सिंह को भी विश्व कप स्क्वॉड में जगह मिली है।

कंडीशंस के हिसाब से टीम का चयन

2026 टी20 विश्व कप के मुकाबले भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने संतुलित टीम चुनी है, जिसमें बल्लेबाजी, ऑलराउंडर्स और गेंदबाजी तीनों विभागों में गहराई नजर आती है।

2026 टी20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम

बल्लेबाज (4): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह

विकेटकीपर (2): संजू सैमसन, ईशान किशन

ऑलराउंडर (4): शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल

गेंदबाज (5): अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

20 टीमें, ग्रुप-ए में भारत

2026 टी20 विश्व कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है। भारत को ग्रुप-ए में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान से होगा।

भारत का लीग स्टेज शेड्यूल

7 फरवरी: भारत बनाम यूएसए

12 फरवरी: भारत बनाम नामीबिया

15 फरवरी: भारत बनाम पाकिस्तान

18 फरवरी: भारत बनाम नीदरलैंड्स

टूर्नामेंट के ज्यादातर मुकाबले भारत में होंगे, जबकि पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है, बशर्ते पाकिस्तान फाइनल में न पहुंचे।