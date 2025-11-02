IND vs AUS: वॉशिंगटन की 'सुंदर' पारी के दम पर भारत ने होबार्ट में मारी बाजी, 5 विकेट से कंगारुओं को चटाई धूल

मेरी खबरें
    India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के बीच होबार्ट में खेले गए पांच मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया ने पांच विकेट से जीत दर्ज करके सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। भारत को मैच में 187 रनों का टारगेट मिला था, जिस टीम ने वॉशिंगटन सुंदर की धमाकेदार 49 रनों की पारी के दम पर पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 05:24:50 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 06:04:11 PM (IST)
    टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया

    HighLights

    1. भारत ने तीसरे टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया
    2. भारत के लिए सुंदर ने खेली 49 रनों की शानदार पारी
    3. गेंदबाजी में चमके अर्शदीप सिंह, तीन विकेट झटके

    स्पोर्ट्स डेस्क। ऑस्ट्रेलिया के बीच होबार्ट में खेले गए पांच मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया ने पांच विकेट से जीत दर्ज करके सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। भारत को मैच में 187 रनों का टारगेट मिला था, जिस टीम ने वॉशिंगटन सुंदर की धमाकेदार 49 रनों की पारी के दम पर पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया।

    सुंदर ने खेली मैच जिताऊ पारी

    सुंदर के अहम मौके पर 23 गेंदों पर नाबाद 49 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने होबार्ट में सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली है। दोनों टीमों के बीच अब सीरीज का चौथा मैच गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। सुंदर के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने भी 13 गेंदों पर नाबाद 22 रनों की पारी खेली, जिससे भारत ने 18.3 ओवर में 187 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया।


    गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह का जलवा

    इससे पहले गेंदबाजी में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कहर बरपाते हुए 35 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 186 रन बनाए। कंगारू टीम के लिए टिम डेविड ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 38 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल रहे। उनके अलावा मार्कस स्टोइनिस ने 39 गेंदों पर 64 रन और मैथ्यू शॉर्ट ने 15 गेंदों पर 26 रन बनाकर टीम का स्कोर 200 के करीब पहुंचाया।

    भारत ने किए तीन बदलाव

    मैच में भारत ने तीन बदलाव किए, जहां संजू सैमसन, कुलदीप यादव और हर्षित राणा को बेंच पर बिठाकर जितेश शर्मा को मौका दिया। अर्शदीप और सुंदर की भी टीम में वापसी हुई। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक बदलाव किया, जहां जोश हेज़लवुड की जगह सीन एबॉट को टीम में शामिल किया गया।खबर अपडेट की जा रही है।

