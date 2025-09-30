मेरी खबरें
    ICC Women's World Cup 2025 का असम में होगा उद्घाटन समारोह, ये गायक देंगे जुबीन को श्रद्धालंजि

    आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 गुवाहाटी से शुरू हो रहा है। भारत-श्रीलंका का पहला मैच जूबिन गर्ग को श्रद्धांजलि के बीच खेला जाएगा। उद्घाटन समारोह उनकी याद में समर्पित है। पापोन, जोई बरुआ और श्रेया घोषाल विशेष प्रस्तुति देंगे। असम शोक और उत्सव के बीच यह आयोजन देख रहा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 12:15:18 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 01:21:47 PM (IST)
    भारत और श्रीलंका के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. गुवाहाटी में महिला विश्व कप 2025 का आगाज।
    2. भारत-श्रीलंका का पहला मुकाबला बरसापारा स्टेडियम में।
    3. उद्घाटन समारोह जूबिन गर्ग को समर्पित किया गया।

    स्पोर्ट्स डेस्क। महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी आईसीसी वनडे महिला विश्व कप 2025 मंगलवार से गुवाहाटी में शुरू हो रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा।

    सामान्य परिस्थितियों में यह आयोजन असम के लिए खुशी का बड़ा अवसर होता, लेकिन गायक और सांस्कृतिक प्रतीक जूबिन गर्ग के निधन से पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ है। ऐसे में इस आयोजन को श्रद्धांजलि समारोह में तब्दील कर दिया गया है।

    उद्घाटन समारोह की नई थीम

    • असम क्रिकेट संघ (ACA) ने विश्व कप उद्घाटन समारोह की थीम बदलते हुए इसे जूबिन गर्ग को समर्पित कर दिया है। समारोह मंगलवार दोपहर 2 बजे बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पहला 40 मिनट का सेगमेंट पूरी तरह जूबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा है।

  • इसमें अंगराग 'पापोन' महंता, जोई बरुआ और शिलांग चैंबर क्वॉयर प्रस्तुति देंगे। विशेष संगीत श्रद्धांजलि में प्रसिद्ध पार्श्वगायिका श्रेयाघोषाल मैच के ब्रेक के दौरान प्रस्तुति देंगी।

    • असम का 'जूबिन दा'

    पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक असम के लोग इन दिनों सिर्फ अपने 'जूबिन दा' की ही बातें कर रहे हैं। उनकी अनंत आवाज ने तीन दशकों तक असम में गूंज भरी। गर्ग ने 40 भाषाओं में 38,000 से अधिक गाने गाए थे। गुवाहाटी एयरपोर्ट और बारसापारा स्टेडियम में उनके सम्मान में बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है कि श्रद्धांजलि जूबिन गर्ग।

    दो चरम भावनाओं के बीच आयोजन

    बीसीसीआई सचिव ने कहा कि मैच दो चरम भावनाओं के बीच आयोजित हो रहा है। एक ओर असम अपने प्रिय गायक के असमय निधन से शोकाकुल है। दूसरी ओर क्षेत्र में दुर्गा पूजा का पर्व चरम पर है। इसके बावजूद क्रिकेट को आगे बढ़ाना आवश्यक है।

    निधन से टूटा असम का दिल

    रिपोर्ट्स के अनुसार 19 सितंबर को 52 वर्षीय जूबिन गर्ग का सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय डूबने से निधन हो गया। उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। उनके अचानक चले जाने से असम ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर है।

