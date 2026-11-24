स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया है। मंगलवार को ACC मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया A की ओर से खेलते हुए 15 साल के वैभव ने यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल रहे। उन्होंने 384.90 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।

52 गेंदों में दोहरा शतक, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने महज 52 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। इसके साथ ही वह लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनकी बल्लेबाजी इतनी आक्रामक रही कि UAE के गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

वैभव ने अपनी पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने केवल 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद 28 गेंदों में शतक और 40 गेंदों में 150 रन का आंकड़ा पार किया। आखिरकार 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर उन्होंने इतिहास रच दिया। 28 छक्के लगाकर तोड़ा पुराना रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 28 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट A क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड डी'आर्सी शॉर्ट के नाम था, जिन्होंने 2018 में क्वींसलैंड के खिलाफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए 23 छक्के लगाए थे।