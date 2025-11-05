Happy Birthday Virat Kohli: 37 साल के हुए किंग कोहली, देखिए विराट के टॉप-10 रिकॉर्ड की यादगार पारी

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) आज यानी 5 नवंबर को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। किंग कोहली के जन्मदिन (Virat Kohli 37th Birthday) पर सोशल मीडिया पर फैंस जमकर बधाइयां दे रहे हैं।

कोहली न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं, बल्कि दुनिया भर में उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं। इस खास मौके पर जानते हैं उनके वो 10 टॉप रिकॉर्ड, जो उन्हें क्रिकेट का असली किंग बनाते हैं।

विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) में मिलाकर अब तक 21 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का खिताब जीता है। उन्होंने टेस्ट में 3, वनडे में 11 और टी20 इंटरनेशनल में 7 बार यह सम्मान हासिल किया है।

विराट कोहली ने 10 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के खिलाफ अपने 278वें वनडे मैच में 13,000 रन पूरे कर इतिहास रचा। उन्होंने यह कारनामा सचिन तेंदुलकर से भी तेज किया, जिन्होंने 321 मैचों में यह मुकाम हासिल किया था। कोहली के नाम सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 और 12,000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है।

3. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली ने 2008 से 2024 तक खेले गए 295 वनडे मैचों में 50 शतक जड़े हैं और 72 फिफ्टी बनाई हैं। वह वनडे इतिहास में 50 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने।

4. T20I में सबसे ज्यादा अर्धशतक

विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 39 अर्धशतक लगाए हैं। वह इस मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं।

5. सबसे तेज 3500 T20I रन

कोहली ने सिर्फ 96 पारियों में 3500 रन पूरे किए और यह उपलब्धि 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की। वह यह मुकाम हासिल करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी हैं।

6. वर्ल्ड कप डेब्यू में शतक लगाने वाले पहले भारतीय

विराट कोहली ने अपने पहले विश्व कप मैच (2011 में बांग्लादेश के खिलाफ) में शानदार शतक जड़ा था। वह वर्ल्ड कप डेब्यू में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने।

7. एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अब तक 10 वनडे शतक लगाए हैं, जो किसी भी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 9 शतक जमाए हैं।

8. एक कैलेंडर ईयर में 11 शतक

साल 2018 कोहली के करियर का शानदार वर्ष रहा। उन्होंने इस साल तीनों फॉर्मेट में कुल 11 शतक लगाए। इस मामले में वह सचिन तेंदुलकर (12 शतक, 1998) के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

9. बतौर कप्तान 213 मैच खेलने वाले खिलाड़ी

विराट कोहली ने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए कुल 213 मैच (टेस्ट, वनडे, टी20) खेले हैं। वह बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले 8वें खिलाड़ी हैं।

10. सबसे तेज 4000 टेस्ट रन बतौर कप्तान

साल 2018 में विराट कोहली ने सिर्फ 65 पारियों में 4000 टेस्ट रन पूरे किए। इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रायन लारा (71 पारियां) के नाम था।