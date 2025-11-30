IND Vs SA: धोनी के घर में Virat Kohli का धमाका, सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड, वनडे में जड़ा 52वां शतक

स्पोर्ट्स डेस्क: रांची में साउथ अफ्रीका (IND Vs SA) के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मैच में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने शानदार शतक जड़कर एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। एमएस धोनी के घरेलू मैदान पर शतक लगाते हुए कोहली ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान रचा।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद यह कोहली की पहली अंतरराष्ट्रीय पारी थी, और उन्होंने दमदार तरीके से वापसी करते हुए 102 गेंदों में अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया। इस उपलब्धि के साथ कोहली अब एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जहां सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक बनाए थे, वहीं कोहली उनसे एक कदम आगे निकल चुके हैं।