सीरीज जीतकर विराट कोहली पहुंचे सिंहाचलम मंदिर, POTM बने... सफेद कुर्ते में लिया भगवान का आशीर्वाद! Video

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वनडे सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद विशाखापट्टनम स्थित सिंहाचलम देवस्थानम मंदिर (Virat Kohli Visit Simhachalam Temple) पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें किंग कोहली सफेद कुर्ता पहने और हाथ में फूलों की माला लिए दिखाई दे रहे हैं।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे वनडे में कोहली ने नाबाद 65 रन की पारी खेलकर टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई थी। सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट कोहली सिंहाचलम पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध सिंहाचलम मंदिर पहुंचे, जो समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के वराह-नरसिंह स्वरूप को समर्पित है। ‘सिंहाचल’ शब्द का अर्थ है- सिंह का पर्वत। यह स्थान भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह का पवित्र निवास माना जाता है। कोहली ने यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना की और श्रद्धा से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया।