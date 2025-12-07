मेरी खबरें
    सीरीज जीतकर विराट कोहली पहुंचे सिंहाचलम मंदिर, POTM बने... सफेद कुर्ते में लिया भगवान का आशीर्वाद! Video

    Virat Kohli visited Simhachalam Devasthanam Temple: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन कर टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई। सीरीज में दमदार बल्लेबाजी के बाद कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इसके अगले ही दिन वह विशाखापट्टनम स्थित सिम्हाचलम देवस्थानम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के वराह-नरसिंह रूप के दर्शन किए।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 03:38:32 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 03:38:32 PM (IST)
    Virat Kohli Temple: सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली

    HighLights

    1. सफेद कुर्ते में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
    2. विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला
    3. तीन मैचों में 302 रन और 117 रहा स्ट्राइकरेट

    स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वनडे सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद विशाखापट्टनम स्थित सिंहाचलम देवस्थानम मंदिर (Virat Kohli Visit Simhachalam Temple) पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें किंग कोहली सफेद कुर्ता पहने और हाथ में फूलों की माला लिए दिखाई दे रहे हैं।

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे वनडे में कोहली ने नाबाद 65 रन की पारी खेलकर टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई थी।

    सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली

    वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट कोहली सिंहाचलम पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध सिंहाचलम मंदिर पहुंचे, जो समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के वराह-नरसिंह स्वरूप को समर्पित है। ‘सिंहाचल’ शब्द का अर्थ है- सिंह का पर्वत। यह स्थान भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह का पवित्र निवास माना जाता है। कोहली ने यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना की और श्रद्धा से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया।


    विराट को मिला ‘POTM’ का सम्मान

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिलाया। 2025 में उन्होंने भारत के सबसे सफल ODI बल्लेबाज के रूप में साल खत्म किया, जहां उन्होंने 651 रन 65 की औसत से बनाए। सीरीज समाप्त होने के अगले दिन वह अकेले वारा लक्ष्मी नरसिंह मंदिर गए और शांत वातावरण में पूजा की।

    फिर पाई पुरानी लय

    ऑस्ट्रेलिया दौरे में संघर्ष से गुजरने के बाद भारत लौटते ही कोहली लय में लौट आए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही वनडे में उनका दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। तीनों मैचों में उन्होंने कुल 302 रन बनाए और 117.05 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिससे विरोधी तेज गेंदबाजों पर दबाव बना रहा।

