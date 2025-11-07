कौन हैं वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर Harleen Deol? जिन्होंने पीएम मोदी से पूछा ग्लोइंग स्किन का राज, दिलचस्प है सक्सेस स्टोरी

स्पॉर्ट्स डेस्क। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा स्टार हरलीन कौर देओल (Harleen Kaur Deol) इन दिनों सुर्खियों में हैं। वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद जब भारतीय महिला टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, तो बातचीत के दौरान हरलीन ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि पूरा पीएम आवास ठहाकों से गूंज उठा।
हरलीन कौर देओल का जन्म 1 जून 1998 को चंडीगढ़ में हुआ था। पिता भगेल सिंह देओल और मां चरनजीत कौर देओल हमेशा से ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं। उनके भाई मंजोत सिंह देओल एक डेंटल सर्जन हैं। स्कूलिंग उन्होंने यदविंद्र पब्लिक स्कूल से की और फिर Mehr Chand Mahajan DAV College, चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की।
हरलीन ने सात साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। वो अपने भाई और लोकल लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थीं। 12 साल की उम्र में कोच आर.पी. सिंह की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने हरलीन को पंजाब की स्टेट टीम में मौका दिया। शुरुआत में वो ऑफ-स्पिनर थीं, लेकिन कोच के सुझाव पर उन्होंने लेग स्पिन अपनाई और वहीं से शुरू हुआ उनका असली क्रिकेट सफर।
पिता के ट्रांसफर के चलते हरलीन हिमाचल प्रदेश पहुंचीं और वहीं की क्रिकेट सुविधाओं से प्रभावित होकर उन्होंने अपना बेस शिफ्ट कर लिया। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) के लिए खेलना शुरू किया।
2013 - हरलीन ने T20 डेब्यू किया।
2014 - लिस्ट-ए करियर की शुरुआत।
2015 - नॉर्थ ज़ोन की अंडर-19 टीम का हिस्सा बनीं।
22 फरवरी 2019 - इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू।
4 मार्च 2019 - इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू।
हरलीन ने महिला आईपीएल (Trailblazers) के लिए भी खेला और अपनी अटैकिंग बैटिंग स्टाइल से खूब सुर्खियां बटोरीं।
हरलीन को 2023 में WPL (वीमेंस प्रीमियर लीग) में गुजरात जायंट्स ने उनके बेस प्राइस 40 लाख रुपये में खरीदा था। अपने पहले मैच में उन्होंने 46 रन (32 गेंद) पर बनाए। हालांकि 2024 सीजन में घुटने की चोट के कारण उन्हें बीच में टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा। 2025 में उन्होंने शानदार वापसी की।
उन्होंने 22 फरवरी 2019 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। वह तान्या भाटिया के बाद चंडीगढ़ से भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनीं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया।
सिर्फ इतना ही नहीं, 4 मार्च 2019 को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भी कदम रखा। इसी साल हरलीन ने महिला आईपीएल टी20 चैलेंज में ट्रेलब्लेज़र्स की ओर से शानदार प्रदर्शन किया और स्मृति मंधाना के साथ 100 रनों की साझेदारी कर सबका ध्यान खींचा।
2021 में इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने एक ऐसा कैच पकड़ा जिसने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया। हरलीन ने लॉन्ग-ऑफ बाउंड्री पर छलांग लगाकर गेंद को बाउंड्री के अंदर वापस फेंका और फिर डाइव लगाकर उसे कैच कर लिया, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उन्हें 'Flying Harleen' का नाम मिला।
2024 के अंत तक हरलीन टीम इंडिया की वनडे टीम में स्थायी जगह बना चुकी थीं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक भी जड़ा।
क्रिकेटर्स - मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, विराट कोहली
स्पोर्ट्स स्टार्स - लियोनेल मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो
फूड - मम्मी के हाथ का चिली पनीर
बुक - You Can Win
एक्टर - रणवीर सिंह
सिंगर - गुरदास मान
जनवरी 2020 में हरलीन को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। हालांकि उनके शुरुआती इंटरनेशनल करियर में उन्हें रोल क्लैरिटी की कमी और अनियमित अवसरों का सामना करना पड़ा।
लंबे इंतजार के बाद 2024 में हरलीन भारतीय वनडे टीम में नियमित सदस्य बन गईं। उन्होंने वडोदरा में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने करियर का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा और नंबर 3 पोजीशन को अपने नाम कर लिया।
आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला टीम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान हंसी-मजाक का माहौल तब बना जब हरलीन ने मुस्कुराते हुए कहा - सर, आपका स्किनकेयर रूटीन क्या है? आप बहुत ग्लो करते हो।
यह सुनकर पीएम मोदी भी हंस पड़े और बोले 'मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था।'
#WATCH | Delhi: Cricketer and member of the Champion Indian Cricket team, Harleen Kaur Deol, asks Prime Minister Narendra Modi about his skin care routine.
Prime Minister Narendra Modi says, "I did not pay a lot of attention to this... I've been in government for 25 years now.… pic.twitter.com/deqCTZcCAE
— ANI (@ANI) November 6, 2025
साथ बैठीं स्नेह राणा ने तुरंत बोला 'सर, ये तो देश के करोड़ों लोगों का प्यार है। वहीं टीम के कोच अमोल मजूमदार ने मजाक में कहा 'देखिए सर, इन्हीं शरारती खिलाड़ियों की वजह से मेरे बाल सफेद हो गए हैं।'
कोच मजूमदार ने मुलाकात के दौरान एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया, 'इंग्लैंड दौरे के दौरान जब खिलाड़ियों को किंग चार्ल्स के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला, तो उन्होंने मजाक में कहा था। असली फोटो तो तब होगी जब हम वर्ल्ड कप जीतकर पीएम मोदी से मिलेंगे।'