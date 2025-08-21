मेरी खबरें
    कौन होगा भारत का अगला ODI कप्तान? शुभमन गिल या कोई और, इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बड़ा दावा

    भारतीय क्रिकेट टीम का अगला ODI कप्तान कौन होगा, इसे लेकर विशेषज्ञ अलग-अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का मामना है कि शुभमन गिल को अगला कप्तान बनाना चाहिए, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू की राय है अगला कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया जाना चाहिए।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 02:31:46 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 02:32:51 PM (IST)
    रोहित शर्मा के बाद कौन होगा अगला कप्तान

    स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: रोहित शर्मा के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की ODI कप्तान कौन बनेगा, इसे लेकर क्रिकेट फैन्स और विशेषज्ञ कयास लगा रहे हैं। भारतीय टीम का अगला कप्तान कौन होगा इस संबंध में कई विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों ने अपनी राय रखी है। कुछ लोगो का मानना है कि अगला कप्तान शुभमन गिल बनाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य लोगों की राय है कि कप्तान किसी और को बनाया जा सकता है।

    कप्तानी की दावेदारी के लिए एक तरफ शुभमन गिल हैं, जो युवा हैं, उनका प्रदर्शन सभी फॉर्मों में शानदार नजर आ रहा है। उन्हें भविष्य का ऑल-फॉर्मेट कप्तान माना जा रहा है। शुभमन ने हाल हीं में इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के दौरान टीम की कप्तानी संभाली है, वहीं अब एशिया कप 2025 में भी शुभमन टी20I में उप-कप्तान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

    अंबाती रायडू ने कहा, इन्हें बनना चाहिए कप्तान

    हालांकि भारत के अगले वनडे कप्तान को लेकर दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी अंबाती रायडू का मानना है कि श्रेयस अय्यर को भारतीय वनडे टीम का अगला कप्तान होना चाहिए। पूर्व भारतीय खिलाड़ी रायडू ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी की तारीफ की है। उनका मानना है कि श्रेयस अय्यर में एक कप्तान के रूप में धैर्य है और वह टीम को अच्छी तरह से लीड करते हैं।

    एक यूट्यूब पॉडकास्ट पर अगले कप्तान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि "मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को वनडे कप्तान बनाना चाहिए। वह शांत खिलाड़ी है। उन्होंने केकेआर को चैंपियन बना दिया है। फिर जिस तरह से उन्होंने पंजाब की युवा टीम का नेतृत्व किया है। कोई उन्हें मौका तक नहीं दे रहा था। वह एक असाधारण कप्तान हैं और उन्हें जल्द ही कप्तान बनना चाहिए।"

    दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज

    बता दें कि शुभमन गिल का प्रदर्शन इस समय बेहद शानदार है। वह इस समय वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। गिल ने अबतक भारत के लिए 55 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 59.04 के औसत से 2775 रन बनाए हैं। उन्होंने ODI में अबतक 15 अर्धशतक और 8 शतक जड़े हैं।

    श्रेयस भी शानदार

    वहीं दूसरी तरफ अय्यर का भी प्रदर्शन भी उमदा है। उन्होंने 70 वनडे मैचों में 2845 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत 48.22 है। 2023 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 11 मैचों में 530 रन बनाए।

