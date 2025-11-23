'घर पर खेल रहे हो क्या?', आखिर क्यों ऋषभ पंत ने बीच मैच में कुलदीप यादव को लगाई डांट, वीडियो वायरल

स्पोर्ट्स डेस्क। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के निचले क्रम ने भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान किया। कप्तान ऋषभ पंत लगातार विकेट न मिलने और धीमी गेंदबाजी से झुंझला गए। इसी दौरान उन्होंने कुलदीप यादव को डांट लगा दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया।

साउथ अफ्रीका का निचला क्रम बना ‘दुश्मन’ गुवाहाटी टेस्ट में दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने छह विकेट पर 247 रन से खेलना शुरू किया। उम्मीद थी कि भारत जल्दी विकेट हासिल करेगा, लेकिन सेनुरान मुथुसामी और मार्को यानसेन ने भारतीय गेंदबाजों को लगातार रोककर रखा। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य से खेलते हुए भारत की रणनीति बिगाड़ दी। पहले सेशन में टीम इंडिया को एक भी सफलता नहीं मिली।

कुलदीप पर भड़के कप्तान ऋषभ पंत लगातार विकेट न मिलने से कप्तान ऋषभ पंत पहले ही नाराज चल रहे थे। इसी बीच कुलदीप यादव गेंदबाजी में समय लगा रहे थे, जिससे पंत भड़क उठे। उन्होंने मैदान पर तेज आवाज में कहा कि यार 30 सेकेंड का टाइमर है। घर पर खेल रहे हो क्या? जल्दी गेंद डाल। दोनों बार वॉर्निंग ले ली। पूरा एक ओवर थोड़ी चाहिए। मजाक बना रखा है टेस्ट क्रिकेट को। पंत ने फील्ड सेटिंग खुद करने की बात कहते हुए कुलदीप से सिर्फ लेंथ पर ध्यान देने के लिए कहा। नए नियमों के तहत बढ़ी कप्तान की जिम्मेदारी ICC के नए नियमों के अनुसार फील्डिंग टीम को एक ओवर खत्म होते ही अगले दो मिनट में नया ओवर शुरू करना होता है। देरी होने पर कप्तान को चेतावनी और बार-बार गलती पर पेनाल्टी की कार्रवाई हो सकती है। यही कारण था कि पंत लगातार गेंदबाजों पर दबाव बनाए हुए थे।