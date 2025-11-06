'आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है सर...' जब वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर ने PM Modi से पूछा सवाल, मिला मजेदार जवाब

स्पोर्ट्स डेस्क। आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खिलाड़ियों और पीएम मोदी के बीच हंसी-मजाक का माहौल देखने को मिला।

बातचीत के दौरान बल्लेबाज हरलीन देओल (Harleen Deol) ने पीएम मोदी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि पूरा पीएम आवास ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल, हरलीन ने मुस्कुराते हुए पूछा 'सर, आपका स्किनकेयर रूटीन क्या है? आप बहुत ग्लो करते हो।'

उनके इस सवाल पर पीएम मोदी खुद हंसी नहीं रोक पाए और मजाकिया लहजे में बोले, 'मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था।'

#WATCH | Delhi: Cricketer and member of the Champion Indian Cricket team, Harleen Kaur Deol, asks Prime Minister Narendra Modi about his skin care routine. Prime Minister Narendra Modi says, "I did not pay a lot of attention to this... I've been in government for 25 years now.… pic.twitter.com/deqCTZcCAE — ANI (@ANI) November 6, 2025

इस पर साथी खिलाड़ी स्नेह राणा ने तुरंत कहा, 'सर, ये तो देश के करोड़ों लोगों का प्यार है।' वहीं टीम के कोच अमोल मजूमदार ने मजाक करते हुए कहा, देखिए सर, इन्हीं शरारती खिलाड़ियों से मुझे रोज जूझना पड़ता है, इसलिए मेरे बाल सफेद हो गए हैं।

मजूमदार ने इस मौके पर इंग्लैंड दौरे की एक दिलचस्प घटना भी साझा की। उन्होंने बताया कि जब टीम को किंग चार्ल्स के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला था, तब खिलाड़ियों ने मजाक में कहा था कि राजा से फोटो बाद में, असली तस्वीर तो तब होगी जब हम वर्ल्ड कप जीतकर पीएम मोदी से मिलेंगे।