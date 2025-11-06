'आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है सर...' जब वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर ने PM Modi से पूछा सवाल, मिला मजेदार जवाब

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 02:10:40 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 02:10:40 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क। आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खिलाड़ियों और पीएम मोदी के बीच हंसी-मजाक का माहौल देखने को मिला।

    Harleen Deol ने PM Modi से पूछा स्किन केयर रूटीन

    बातचीत के दौरान बल्लेबाज हरलीन देओल (Harleen Deol) ने पीएम मोदी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि पूरा पीएम आवास ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल, हरलीन ने मुस्कुराते हुए पूछा 'सर, आपका स्किनकेयर रूटीन क्या है? आप बहुत ग्लो करते हो।'


    उनके इस सवाल पर पीएम मोदी खुद हंसी नहीं रोक पाए और मजाकिया लहजे में बोले, 'मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था।'

    इस पर साथी खिलाड़ी स्नेह राणा ने तुरंत कहा, 'सर, ये तो देश के करोड़ों लोगों का प्यार है।' वहीं टीम के कोच अमोल मजूमदार ने मजाक करते हुए कहा, देखिए सर, इन्हीं शरारती खिलाड़ियों से मुझे रोज जूझना पड़ता है, इसलिए मेरे बाल सफेद हो गए हैं।

    मजूमदार ने इस मौके पर इंग्लैंड दौरे की एक दिलचस्प घटना भी साझा की। उन्होंने बताया कि जब टीम को किंग चार्ल्स के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला था, तब खिलाड़ियों ने मजाक में कहा था कि राजा से फोटो बाद में, असली तस्वीर तो तब होगी जब हम वर्ल्ड कप जीतकर पीएम मोदी से मिलेंगे।

