IPL 2026 नीलामी में कैमरन ग्रीन बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, KKR ने ₹25.20 करोड़ में खरीदा

स्पोर्ट्स डेस्क: आईपीएल-2026 की मेगा नीलामी (IPL Auction 2026) में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन (Cameron Green) ने इतिहास रच दिया। ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। इस दौरान कोलकाता और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच जबरदस्त बोली देखने को मिली। ग्रीन ने अपने हमवतन मिशेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें आईपीएल-2024 में KKR ने 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।
दो करोड़ रुपये की बेस प्राइस के साथ उतरे कैमरन ग्रीन के लिए कई फ्रेंचाइजियों ने दिलचस्पी दिखाई। सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने बोली लगाई, लेकिन जल्द ही राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला तेज हो गया। 13.60 करोड़ रुपये पर राजस्थान ने खुद को पीछे कर लिया। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने एंट्री ली और बोली 20 करोड़ के पार पहुंच गई। CSK ने पहली बार किसी खिलाड़ी पर इतनी बड़ी रकम लगाई, लेकिन अंत में KKR ने 25.20 करोड़ की बोली लगाकर ग्रीन को अपने नाम कर लिया।
ग्रीन के लिए यह तीसरा IPL सीजन होगा। 2023 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 17.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। उस सीजन उन्होंने 16 मैचों में 452 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल थे। 2024 में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए खेले, जहां उन्होंने 13 मैचों में 255 रन बनाए। 2025 में चोट के कारण वह आईपीएल नहीं खेल सके थे।
नीलामी से पहले यह स्पष्ट नहीं था कि ग्रीन गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनके गेंदबाजी करने की पुष्टि के बाद उनकी मांग और बढ़ गई। ऑलराउंडर के रूप में उनकी उपयोगिता और हालिया फॉर्म ने उन्हें इस नीलामी का सबसे बड़ा आकर्षण बना दिया।