IPL 2026: संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने वजह आई सामने, टीम के मालिक ने कही ये बात
आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स छोड़कर CSK जॉइन कर लिया। RR के मालिक मनोज बडाले ने बताया कि संजू मानसिक रूप से थक गए थे और खराब सीजन ने उन्हें प्रभावित किया। नई शुरुआत के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजी बदलने का फैसला किया।
Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 02:16:06 PM (IST)
Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 02:16:06 PM (IST)
आईपीएल 2026 में संजू सैमसन ने छोड़ी राजस्थान रॉयल्स। (फाइल फोटो)
HighLights
स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। शनिवार 15 नवंबर को हुए मेगा ट्रेड में सबकी निगाहें संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा पर रही।
राजस्थान रॉयल्स से लंबे समय से जुड़े संजू ने आखिरकार टीम का साथ छोड़ दिया है। उन्हें ट्रेड के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इस बड़े बदलाव ने क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मचा दी है।
RR के मालिक ने बताई संजू के जाने की असली वजह
- राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक मनोज बडाले ने संजू सैमसन के टीम छोड़ने के पीछे की वजह खुद साझा की। उन्होंने बताया कि संजू सैमसन ने आईपीएल 2025 के दौरान ही पहली बार फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा जताई थी। लंबे विचार-विमर्श के बाद उन्हें आईपीएल 2026 के लिए सैम करन और रवींद्र जडेजा के बदले CSK में ट्रेड किया।
बडाले ने कहा कि सीजन के अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद संजू ने टीम मैनेजमेंट से खुलकर बात की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि वह मानसिक रूप से बेहद थक चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के पिछले 18 सालों के इतिहास में सबसे खराब सीजन ने उनके मनोबल को काफी प्रभावित किया।
मानसिक थकान बनी मुख्य कारण
- मनोज बडाले के अनुसार संजू हमेशा दिल की बात खुलकर सामने रखते हैं। उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए मैदान के अंदर और बाहर भी बहुत योगदान दिया है। संजू टीम से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं, लेकिन खराब प्रदर्शन वाले सीजन ने उन्हें टूटने पर मजबूर कर दिया।
बडाले ने बताया कि 14 साल के लंबे सफर के बाद संजू को लगा कि उन्हें अपने आईपीएल करियर में नई शुरुआत की जरूरत है, इसलिए उन्होंने एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया। वह खुद को मानसिक रूप से रिफ्रेश कर सकें।