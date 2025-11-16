IPL 2026: संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने वजह आई सामने, टीम के मालिक ने कही ये बात

स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। शनिवार 15 नवंबर को हुए मेगा ट्रेड में सबकी निगाहें संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा पर रही।

राजस्थान रॉयल्स से लंबे समय से जुड़े संजू ने आखिरकार टीम का साथ छोड़ दिया है। उन्हें ट्रेड के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इस बड़े बदलाव ने क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मचा दी है।