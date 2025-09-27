एडवोकेट्स प्रीमियर लीग सीज़न-2 की शुरुआत : सहयोग और भाईचारे की नई मिसाल

वकालत पेशे की सबसे बड़ी खेल पहल एडवोकेट्स प्रीमियर लीग (APL) का दूसरा सीज़न शुरू हो गया। पिछले साल आठ टीमों से शुरू हुई यह लीग अब बारह टीमों तक पहुँच गई है। वकीलों के बीच खेल, फिटनेस और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए बनी यह लीग अब भारतीय बार का एक प्रतिष्ठित आयोजन बन चुकी है।

इस सीज़न में टीमों के मालिक देश के प्रतिष्ठित वकील और लॉ फर्म प्रमुख हैं। इनमें वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी (उपाध्यक्ष, DHCBA), वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली, श्रेय शरावत (कार्यकारी सदस्य, DHCBA), मनोज सिंह (संस्थापक, सिंह एंड एसोसिएट्स एवं सदस्य, दिल्ली बार काउंसिल), विषेश इस्सर और राहुल धवन (पार्टनर, लेक्स चैंबर्स), भरत शर्मा,अक्षय सिंह, जैकुश, लव मानन और श्री करण नागपाल जैसे नाम शामिल हैं।

एपीएल के संस्थापक, धीरज गुप्ता (मैनेजिंग पार्टनर, Peritia Law Chambers) ने कहा कि यह टूर्नामेंट सिर्फ़ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वकीलों के बीच दोस्ती और भाईचारे की डोर को मज़बूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा, “ये लीग इस बात का सबूत है कि सही सहयोगियों के साथ मिलकर दूरदर्शी विचार साकार हो सकते हैं। अकेले मैं बोल सकता हूँ, साथ मिलकर हम चर्चा कर सकते हैं।” इस बार टूर्नामेंट में 204 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता और बार के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम एक खिलाड़ी 45 वर्ष से अधिक उम्र का होना अनिवार्य रखा गया है, ताकि अनुभव और ऊर्जा का संतुलन बना रहे।