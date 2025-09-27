मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एडवोकेट्स प्रीमियर लीग सीज़न-2 की शुरुआत : सहयोग और भाईचारे की नई मिसाल

    इस बार टूर्नामेंट में 204 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता और बार के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम एक खिलाड़ी 45 वर्ष से अधिक उम्र का होना अनिवार्य रखा गया है, ताकि अनुभव और ऊर्जा का संतुलन बना रहे।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 05:33:51 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 05:33:51 PM (IST)
    एडवोकेट्स प्रीमियर लीग सीज़न-2 की शुरुआत : सहयोग और भाईचारे की नई मिसाल

    वकालत पेशे की सबसे बड़ी खेल पहल एडवोकेट्स प्रीमियर लीग (APL) का दूसरा सीज़न शुरू हो गया। पिछले साल आठ टीमों से शुरू हुई यह लीग अब बारह टीमों तक पहुँच गई है। वकीलों के बीच खेल, फिटनेस और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए बनी यह लीग अब भारतीय बार का एक प्रतिष्ठित आयोजन बन चुकी है।

    इस सीज़न में टीमों के मालिक देश के प्रतिष्ठित वकील और लॉ फर्म प्रमुख हैं। इनमें वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी (उपाध्यक्ष, DHCBA), वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली, श्रेय शरावत (कार्यकारी सदस्य, DHCBA), मनोज सिंह (संस्थापक, सिंह एंड एसोसिएट्स एवं सदस्य, दिल्ली बार काउंसिल), विषेश इस्सर और राहुल धवन (पार्टनर, लेक्स चैंबर्स), भरत शर्मा,अक्षय सिंह, जैकुश, लव मानन और श्री करण नागपाल जैसे नाम शामिल हैं।

    एपीएल के संस्थापक, धीरज गुप्ता (मैनेजिंग पार्टनर, Peritia Law Chambers) ने कहा कि यह टूर्नामेंट सिर्फ़ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वकीलों के बीच दोस्ती और भाईचारे की डोर को मज़बूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा, “ये लीग इस बात का सबूत है कि सही सहयोगियों के साथ मिलकर दूरदर्शी विचार साकार हो सकते हैं। अकेले मैं बोल सकता हूँ, साथ मिलकर हम चर्चा कर सकते हैं।”

    इस बार टूर्नामेंट में 204 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता और बार के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम एक खिलाड़ी 45 वर्ष से अधिक उम्र का होना अनिवार्य रखा गया है, ताकि अनुभव और ऊर्जा का संतुलन बना रहे।

    लीग मैच 27 सितम्बर से 26 अक्टूबर तक हर सप्ताहांत जामिया मिलिया इस्लामिया क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएँगे। इसके बाद 2 नवम्बर से नॉकआउट चरण शुरू होगा और 15 नवम्बर को अरुण जेटली स्टेडियम में ग्रैंड फिनाले होगा। कुल मिलाकर 30 लीग मैचों के बाद चार क्वार्टर फ़ाइनल, दो सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल खेला जाएगा।

    यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस 2025 पर मोटापे को “साइलेंट क्राइसिस” बताकर उससे लड़ने की अपील और राष्ट्रीय खेल दिवस की भावना से गहराई से जुड़ती है। वकीलों को खेल के माध्यम से जोड़कर यह लीग न सिर्फ़ भाईचारे को मज़बूत करती है, बल्कि फिट और स्वस्थ भारत की दिशा में भी योगदान देती है।

    इसी महीने वकीलों के लिए ही एक और खेल आयोजन, लॉसूट्स प्रीमियर लीग (फुटसाल) की भी शुरुआत हुई है। इसमें बारह टीमें, 66 लीग मैच, प्रदर्शनी मुकाबले और नॉकआउट राउंड शामिल हैं। एपीएल और एलपीएल मिलकर बार के लिए खेलों का एक मज़बूत ढाँचा तैयार कर रहे हैं।

    पेरिटिया लॉ चैम्बर्स (PLC), जिसकी स्थापना धीरज गुप्ता ने की है, नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी स्थित एक बुटीक लॉ फर्म है। यह फर्म रियल एस्टेट, पारिवारिक विवाद, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग व रिकवरी, दिवाला व दिवालियापन कानून, वैकल्पिक विवाद समाधान और उपभोक्ता मामलों में विशेषज्ञता रखती है। आने वाले पाँच वर्षों में फर्म गुरुग्राम, चंडीगढ़ और अन्य शहरों में विस्तार करने की योजना बना रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.