नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एशियाई खेलों में शुक्रवार को पूरे देश की निगाहें इंदौर के खिलाड़ियों पर टिकी होंगी। इंदौर के प्रद्युमन सिंह राठौड़ कयाक क्रास स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे। यह स्पर्धा सुबह 7.30 बजे से प्रारंभ होगी। इनके अलावा महेश्वर के हितेश केवट भी भारतीय चुनौती पेश करेंगे। इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में इंदौर की शिखा चौहान भी पदक की होड़ में उतरेंगी। शिखा गुरुवार को महिलाओं की कयाक एकल स्पर्धा में भी फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन सातवें स्थान पर रहीं।

इधर एशियाई खेलों में तीन पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश की निशानेबाज नीरू ढांडा समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगी। नीरू ने निशानेबाजी स्पर्धा में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। वे मध्य प्रदेश निशानेबाजी अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं।