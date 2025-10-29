IND vs AUS 1st T20: 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में रही भारत की हुकूमत, सूर्या की टीम चटाएगी कंगारुओं को धूल

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम आज अपने नए मिशन की शुरुआत करने जा रही है। टीम इंडिया (India) का सामना ऑस्ट्रेलिया (Australia) से पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में होगा। मैच कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 1:15 बजे होगा।

एशिया कप जीत के बाद भारत का पहला टी20 मुकाबला सितंबर में एशिया कप का ताज पहनने के बाद टीम इंडिया पहली बार टी20 फॉर्मेट में मैदान पर उतरेगी। सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभाल रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिचेल मार्श के पास है। भारतीय टीम वनडे सीरीज में मिली 1-2 की हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी।

कैनबरा का मौसम और पिच रिपोर्ट कैनबरा के मनुका ओवल में मौसम ठंडा और बादलों से घिरा रहेगा। तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा और शाम को हल्की बारिश की संभावना है। यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। पहली पारी का औसतन स्कोर 150 रन है। टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग चुन सकती है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज्यादा बार जीत मिली है। भारत की 17 साल से कायम बादशाहत भारतीय टीम ने आखिरी बार 2008 में ऑस्ट्रेलिया में कोई टी20 सीरीज गंवाई थी। तब से लेकर अब तक भारत ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर कोई टी20 सीरीज नहीं हारी। इस बार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया चाहेगी कि वह इस 17 साल पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखे।