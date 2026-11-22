नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में रविवार को भारत और जापान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज की। तीन बार की चैंपियन भारतीय टीम ने थाईलैंड को 7-0 से करारी शिकस्त दी, जबकि दो बार के चैंपियन जापान ने चीन को 3-1 से हराया।

दोनों टीमें नौ-नौ अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर हैं और उनका सेमीफाइनल में स्थान लगभग पक्का हो गया है। वहीं, दिन के दूसरे मुकाबले में मलेशिया ने कोरिया को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम रखीं।