मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Pro Panja League: किराक हैदराबाद ने एमपी हथौड़ास को हराकर 8 में से 7 मुकाबले जीते, लगातार दूसरी बार प्रो पंजा लीग फाइनल में जगह बनाई

    इस दौरान ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व भारतीय मुक्केबाज़ विजेंदर सिंह भी उपस्थित रहे और उन्होंने रोहतक रॉडीज़ का समर्थन किया, जिनका सामना दूसरे सेमीफाइनल में जयपुर वीर से होना है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 03:37:51 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 03:39:02 PM (IST)
    Pro Panja League: किराक हैदराबाद ने एमपी हथौड़ास को हराकर 8 में से 7 मुकाबले जीते, लगातार दूसरी बार प्रो पंजा लीग फाइनल में जगह बनाई

    ग्वालियर, 21 अगस्त 2025: प्रो पंजा लीग सीज़न 2, जिसकी स्थापना परविन्न दब्बास और प्रीति झंगियानी ने की है, के सेमीफाइनल में पिछले सीज़न के उपविजेता किराक हैदराबाद ने एक बार फिर ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई। एमपी हथौड़ास के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने 31-6 की बड़ी जीत दर्ज की, जिसमें उन्होंने आठ में से सात मैच अपने नाम किए।

    किराक हैदराबाद पूरे टूर्नामेंट में अब तक की सबसे मज़बूत टीम रही है और अंक तालिका में लगातार शीर्ष पर रहते हुए उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को सेमीफाइनल में भी साबित किया। सेमीफाइनल में अंडरकार्ड और मेन कार्ड दोनों में चार-चार मैच खेले गए, जिससे दर्शकों को दोगुना रोमांच देखने को मिला। इस दौरान ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व भारतीय मुक्केबाज़ विजेंदर सिंह भी उपस्थित रहे और उन्होंने रोहतक रॉडीज़ का समर्थन किया, जिनका सामना दूसरे सेमीफाइनल में जयपुर वीर से होना है।

    naidunia_image

    अंडरकार्ड मुकाबलों में किराक हैदराबाद ने एकतरफा प्रदर्शन किया। 60 किलो वर्ग में नवीन एमवी ने एमपी हथौड़ास के आकाश हैंडिक को 2-0 से हराया। 90 किलो वर्ग में सिद्धार्थ मलाकर ने रीनो थॉमस को 2-0 से मात दी। 55 किलो वर्ग में रचना जाटव ने भावना गोस्वामी को 2-0 से हराया। वहीं, 100 किलो वर्ग में अमित सिंह ने शाजू एयू को 2-0 से हराकर अपनी टीम को सपनों जैसी शुरुआत दिलाई।

    मेन कार्ड में भी हैदराबाद ने जीत का सिलसिला जारी रखा। 65 किलो वर्ग में मधुरा केएन ने एमपी हथौड़ास की ओलिविया डखार को 5-0 से हराया। 100+ किलो वर्ग में विश्व चैंपियन आभास राणा ने तुषार अवस्थी को 3-1 से पराजित किया। हालाँकि, तुषार ने पहला राउंड जीतकर अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन आभास ने लगातार तीन राउंड जीतकर वापसी की।

    70 किलो वर्ग में स्टीव थॉमस ने एमपी हथौड़ास के कप्तान त्रिदीप मेधी को 10-0 से हराया। अपनी खतरनाक फ्लैशपिन्स के लिए मशहूर स्टीव ने तीनों राउंड में त्रिदीप को एक सेकंड से भी कम समय में पिन किया और चैलेंजर राउंड में मात्र 0.11 सेकंड में जीत हासिल कर सनसनी मचा दी।

    अंतिम मुकाबला 80 किलो वर्ग में एमपी हथौड़ास के सचिन गोयल और किराक हैदराबाद के कप्तान आस्कर अली के बीच हुआ जो 5-5 से ड्रॉ रहा। हालाँकि, सचिन ने तीनों राउंड जीत लिए, लेकिन चैलेंजर राउंड में वे सात सेकंड के भीतर पिन करने में नाकाम रहे, जिससे अतिरिक्त अंक किराक हैदराबाद को मिले और उन्होंने आसानी से फाइनल में प्रवेश कर लिया।

    प्रो पंजा लीग सीज़न 2 का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स 3, डीडी स्पोर्ट्स और फैनकोड ऐप पर देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शक इसका आनंद ट्रिलर पर उठा सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.