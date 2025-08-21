Pro Panja League: किराक हैदराबाद ने एमपी हथौड़ास को हराकर 8 में से 7 मुकाबले जीते, लगातार दूसरी बार प्रो पंजा लीग फाइनल में जगह बनाई

ग्वालियर, 21 अगस्त 2025: प्रो पंजा लीग सीज़न 2, जिसकी स्थापना परविन्न दब्बास और प्रीति झंगियानी ने की है, के सेमीफाइनल में पिछले सीज़न के उपविजेता किराक हैदराबाद ने एक बार फिर ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई। एमपी हथौड़ास के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने 31-6 की बड़ी जीत दर्ज की, जिसमें उन्होंने आठ में से सात मैच अपने नाम किए।

किराक हैदराबाद पूरे टूर्नामेंट में अब तक की सबसे मज़बूत टीम रही है और अंक तालिका में लगातार शीर्ष पर रहते हुए उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को सेमीफाइनल में भी साबित किया। सेमीफाइनल में अंडरकार्ड और मेन कार्ड दोनों में चार-चार मैच खेले गए, जिससे दर्शकों को दोगुना रोमांच देखने को मिला। इस दौरान ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व भारतीय मुक्केबाज़ विजेंदर सिंह भी उपस्थित रहे और उन्होंने रोहतक रॉडीज़ का समर्थन किया, जिनका सामना दूसरे सेमीफाइनल में जयपुर वीर से होना है।

अंडरकार्ड मुकाबलों में किराक हैदराबाद ने एकतरफा प्रदर्शन किया। 60 किलो वर्ग में नवीन एमवी ने एमपी हथौड़ास के आकाश हैंडिक को 2-0 से हराया। 90 किलो वर्ग में सिद्धार्थ मलाकर ने रीनो थॉमस को 2-0 से मात दी। 55 किलो वर्ग में रचना जाटव ने भावना गोस्वामी को 2-0 से हराया। वहीं, 100 किलो वर्ग में अमित सिंह ने शाजू एयू को 2-0 से हराकर अपनी टीम को सपनों जैसी शुरुआत दिलाई। मेन कार्ड में भी हैदराबाद ने जीत का सिलसिला जारी रखा। 65 किलो वर्ग में मधुरा केएन ने एमपी हथौड़ास की ओलिविया डखार को 5-0 से हराया। 100+ किलो वर्ग में विश्व चैंपियन आभास राणा ने तुषार अवस्थी को 3-1 से पराजित किया। हालाँकि, तुषार ने पहला राउंड जीतकर अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन आभास ने लगातार तीन राउंड जीतकर वापसी की।