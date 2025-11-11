45 करोड़ की विकास योजनाओं को हरी झंडी, गाजियाबाद के मसूरी और त्यौडी में बनेगा मिनी स्टेडियम

स्पोर्ट्स डेस्क। गाजियाबाद जिले में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 45 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रस्तावों में दो मिनी स्टेडियम और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शामिल है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जनपद स्तरीय समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। बैठक के दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने पिछली परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और नई परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे।

स्वीकृत योजनाओं में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12.25 लाख रुपये की लागत से विकासखंड भोजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण और ग्राम पंचायत मसूरी में 9.20 करोड़ रुपये तथा भोजपुर के गांव त्यौडी में 4.25 करोड़ रुपये की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण शामिल है। इसके अलावा ग्राम पंचायत पतला, बनेड़ा खुर्द और अटौर नंगला में ग्रामीण स्टेडियम और मल्टीपरपज हॉल के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान मोदीनगर विधायक डॉ. मंजू सिवाच ने ग्राम तलहैटा और किल्हौड़ा रघुनाथुपर में भी मिनी स्टेडियम निर्माण का सुझाव दिया। इस पर जिलाधिकारी ने जिला युवा कल्याण अधिकारी को दो दिन में डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।