एमपी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप : नित्या ने हासिल की दोहरी सफलता़, मेधांश व प्रणीत ने भी दर्ज की जीत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमपीबीए की नित्या जादौन ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 59वीं मध्यप्रदेश राज्य जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में दोहरी सफलता हासिल की। नित्या ने अंडर-17 और अंडर-19 दोनों ही वर्गों में ट्राफी अपने नाम की। वहीं अंडर -19 बालक एकल में एमपीबीए के प्रणीत सोमानी, अंडर-17 बालक एकल में एमपीबीए के मेधांश शर्मा चैंपियन बने।

अंडर-19 मिश्रित युगल वर्ग में रुद्र प्रताप ठाकुर व कृति तिवारी की जोड़ी ने खिताबी जीत हासिल की। स्पर्धा का समापन समाजसेवी प्रवीण कक्कड़, सुमित नांदेड़कर के आतिथ्य में हुआ। अंडर-17 बालिका फाइनल में नित्या जादौन ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए मुस्कान जाट (धार) को 15-12, 15-7 से पराजित कर पहला खिताब जीता।

अंडर 19 में जमाया ट्रॉपी पर कब्जा

अंडर-19 वर्ग के संघर्षपूर्ण फाइनल में नित्या जादौन ने माही पवार (धार) को 16-18, 15-7, 15-12 से हराकर प्रतियोगिता में अपना दूसरा खिताब हासिल किया। अंडर-19 बालक फाइनल में प्रणीत सोमानी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शौर्य मिश्रा (इंदौर) को 15-8, 15-17, 15-5 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

अंडर-17 वर्ग के फाइनल में मेधांश शर्मा ने काव्य शर्मा (इंदौर) के खिलाफ 15-6, 16-14 से जीत दर्ज की। अंडर-17 मिश्रित युगल वर्ग में इंदौर के काव्य शर्मा और अवनी यादव की जोड़ी ने ग्वालियर के अनिरुद्ध सिंह चौहान व संस्कृति अग्रवाल की जोड़ी को 15-3, 15-11 से हराया। अंडर-19 वर्ग के फाइनल में रुद्र प्रताप ठाकुर (ग्वालियर) और कृति तिवारी (इंदौर) की जोड़ी ने अथर्व सक्सेना (एमपीबीए) व इश्वी नायडू (जबलपुर) को 15-11, 15-10 से शिकस्त देकर खिताब हासिल किया।