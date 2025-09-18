Javelin Throw Final Winner: नीरज चोपड़ा को मिली निराशा, जेवलिन थ्रो फ़ाइनल में आठवें स्थान पर रहे, सचिन यादव चौथे पर चमके

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: गत चैंपियन नीरज चोपड़ा गुरुवार को पांचवें प्रयास में 84.03 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज करने के बाद पुरुषों के जेवलिन के अंतिम मुकाबले से आश्चर्यजनक रूप से बाहर हो गए और कुल मिलाकर आठवें स्थान पर रहे। वह चौथे प्रयास के बाद आठवें स्थान पर रहे और फिर अगले प्रयास में फाउल कर बैठे। केवल शीर्ष छह जेवलिन थ्रोअर ही छठे और अंतिम दौर में एक्शन में दिखाई देंगे।

पिछले साल पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम भी चौथे दौर के बाद बाहर हो गए। भारत के एक अन्य जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव अभी भी दौड़ में हैं क्योंकि उन्होंने 86.27 मीटर की दूरी पर थ्रो करके चौथा स्थान हासिल किया।

नीरज ने अपने पहले प्रयास में 83.65 मीटर की दूरी पर थ्रो किया, और फिर उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 0.38 मीटर का सुधार किया। इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में एक फाउल किया लेकिन अगले दौर में पहुँचने में सफल रहे। अपने चौथे प्रयास के दौरान, वह केवल 82.86 मीटर की दूरी पर थ्रो कर पाए।

फिर वह फिसल गए और अपने पांचवें और आखिरी प्रयास में एक फाउल कर बैठे, और वह 26 स्पर्धाओं के बाद पहली बार शीर्ष दो स्थानों से बाहर रहे। क्वालिफिकेशन के दौरान उन्होंने 84.85 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया। इस टूर्नामेंट से पहले, वह डायमंड लीग फ़ाइनल में दूसरे स्थान पर रहे थे, जहाँ उन्होंने 85.01 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया था।