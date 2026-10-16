माता-पिता ने कहा था- उस दिन का इंतजार है जब पीएम मोदीजी के साथ तेरी तस्वीर दीवार पर लगाएंगे

चंद्रप्रकाश शर्मा, नईदुनिया, देवास : हाल ही में एशियन गेम्स में साफ्ट टेनिस मुकाबलों में कांस्य पदक जीतने वाले देवास के जय मीणा और कोच सुदेश सांगते से गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुलाकात की। खिलाड़ी व कोच को बधाई दी और स्वागत किया।

इस दौरान जय और सांगते ने अपने हाथों से पीएम मोदी को रैकेट, सॉफ्ट टेनिस बाल और पंप भेंट किया। अपने उद्बोधन में पीएम ने कहा कि सॉफ्ट टेनिस के इतिहास में पहली बार एशियन गेम्स में कांस्य पदक मिला है, जो बड़ी उपलब्धि है। पदक जीतने वाले अन्य खिलाड़ियों का भी पीएम ने स्वागत किया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए बधाई दी।