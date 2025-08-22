मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पीएम मोदी ने बढ़ाया पैरा-स्पोर्ट्स का हौसला, दिल्ली में 104 देशों के 2,500 से ज्यादा प्रतिभागी उतरेंगे मैदान में

    दुनिया भर से प्रतिभागी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे, जिनमें खेल की बड़ी ताकतें, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, जापान, मैक्सिको, तुर्की, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन और कई अन्य देश शामिल हैं। इससे नई दिल्ली विविधता, एकता और खेल की बदलती ताकत का जीवंत केंद्र बन जाएगी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 04:34:59 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 04:35:52 PM (IST)
    पीएम मोदी ने बढ़ाया पैरा-स्पोर्ट्स का हौसला, दिल्ली में 104 देशों के 2,500 से ज्यादा प्रतिभागी उतरेंगे मैदान में
    भारत के पैरा-स्पोर्ट्स विज़न को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन।

    HighLights

    1. भारत के पैरा-स्पोर्ट्स विज़न को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन।
    2. 104 देश और 2,500 से अधिक प्रतिभागी
    3. नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा चैंपियनशिप के लिए तैयार

    नई दिल्ली, अगस्त 2025: भारतीय पैरा-स्पोर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक पल के रूप में, श्रीमती वनाति श्रीनिवासन, विधायक और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) की मुख्य संरक्षक, ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और उन्हें पुष्पगुच्छ व पारंपरिक अंगवस्त्रम भेंट करते हुए व्यक्तिगत रूप से नई दिल्ली 2025 के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया।

    भारत अब तक का सबसे बड़ा पैरा-स्पोर्ट इवेंट, अपनी धरती पर आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। 104 देशों और 2,500 से ज्यादा पैरा-एथलीट्स और सपोर्ट स्टाफ ने हिस्सा लेने की पुष्टि की है। यह चैम्पियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2025 तक नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (जेएलएन स्टेडियम) में होगी और मानव भावना, दृढ़ संकल्प और खेल प्रतिभा का शानदार उत्सव साबित होगी।

    पुरुष, महिला और मिश्रित श्रेणियों में कुल 186 मेडल इवेंट्स के साथ, यह आयोजन जबरदस्त मुकाबलों, यादगार पल और हिम्मत और लगन से भरी प्रेरक कहानियों को पूरी दुनिया के मंच पर पेश करेगा।

    जेएलएन स्टेडियम में बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया गया है, जहाँ अत्याधुनिक तकनीक और पूरी तरह सुलभ सुविधाओं को मिलाकर एथलीट्स, अधिकारियों, मीडिया और दर्शकों के लिए विश्वस्तरीय और समावेशी माहौल तैयार किया गया है।

    इस ऐतिहासिक सफर के बारे में बोलते हुए, श्रीमती वनाति श्रीनिवासन, विधायक और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) की मुख्य संरक्षक, ने कहा, "नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की मेज़बानी सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन पैरा-एथलीट्स की अटूट ताकत और जज़्बे पर रोशनी डालने का अवसर है, जो हिम्मत और दृढ़ संकल्प की परिभाषा ही बदल देते हैं।

    यह आयोजन लाखों लोगों को प्रेरित करेगा, भारत की संगठन क्षमता को सामने लाएगा और अनगिनत भावी चैंपियंस के सपनों को जगाएगा। दुनिया एकजुटता और सहनशक्ति की ताकत को पहले कभी न देखे गए अंदाज़ में देखेगी।"

    प्रधानमंत्री के उत्साही समर्थन और प्रोत्साहन के साथ, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पूरी तरह जुटी है कि नई दिल्ली 2025 पैरा-स्पोर्ट्स की दुनिया में एक यादगार पड़ाव बने। इससे भारत की पहचान और मजबूत होगी, खेल सबके लिए और आसान बनेंगे और पूरे देश में भागीदारी व गर्व की नई लहर उठेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.