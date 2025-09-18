Sachin Yadav javelin: कौन हैं सचिन यादव, भारत के नए भाला फेंक स्टार जिन्होंने नीरज चोपड़ा को पछाड़ा
Who is Sachin Yadav: 25 वर्षीय सचिन ने फ़ाइनल में अपने पहले ही प्रयास में 86.27 मीटर (व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ) का विशाल थ्रो फेंककर नीरज (8वें) और अरशद (10वें) दोनों से आगे रहे। यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास साबित हुआ, जिससे उन्हें विश्व चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल करने में मदद मिली।
Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 06:02:39 PM (IST)
Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 06:24:19 PM (IST)
सचिन यादव भारत के नए स्टार बनकर उभरे।
HighLights
- सचिन ने 19 साल की उम्र में भाला फेंकना शुरू कर दिया।
- उन्होंने 2025 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था।
- 38वें राष्ट्रीय खेलों में रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था।
खेल डेस्क। भारत के भाला फेंक स्टार सचिन यादव ने गुरुवार को जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फ़ाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। ज़्यादातर चर्चा नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले को लेकर थी, लेकिन नेशनल स्टेडियम में हुए एशियाई मुक़ाबले में सचिन ने बाज़ी मार ली। 25 वर्षीय सचिन ने फ़ाइनल में अपने पहले ही प्रयास में 86.27 मीटर (व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ) का विशाल थ्रो फेंककर नीरज (8वें) और अरशद (10वें) दोनों से आगे रहे। यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास साबित हुआ, जिससे उन्हें विश्व चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल करने में मदद मिली।
सचिन यादव कौन हैं?
सचिन का जन्म 25 अक्टूबर 1999 को भारत के उत्तर प्रदेश के खेकड़ा में हुआ था। शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ बनने के जुनून से प्रेरित सचिन ने 19 साल की उम्र में भाला फेंकना शुरू कर दिया। 6 फुट 5 इंच लंबे सचिन, पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को अपना आदर्श मानते हैं।
गौरतलब है कि सचिन ने 2025 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में 84.39 मीटर के मीट रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था, जो उस समय उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी था।
पोडियम से बाल-बाल चूक गए थे
- सचिन उद्घाटन नीरज चोपड़ा क्लासिक मीट में पोडियम से बाल-बाल चूक गए थे और 82.33 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे थे।
- गुरुवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्वालीफायर में सचिन, नीरज के साथ ही एक ही ग्रुप में थे, जहाँ उनका फ़ाइनल तक का सफ़र काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा।
- 25 वर्षीय धावक ने 80.16 मीटर से शुरूआत की, लेकिन 83.67 मीटर के साथ अंत तक खुद को संभाला और कुल मिलाकर 10वें स्थान पर रहकर 12 खिलाड़ियों की सूची में जगह बनाई।