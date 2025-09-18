खेल डेस्‍क। भारत के भाला फेंक स्टार सचिन यादव ने गुरुवार को जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फ़ाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। ज़्यादातर चर्चा नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले को लेकर थी, लेकिन नेशनल स्टेडियम में हुए एशियाई मुक़ाबले में सचिन ने बाज़ी मार ली। 25 वर्षीय सचिन ने फ़ाइनल में अपने पहले ही प्रयास में 86.27 मीटर (व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ) का विशाल थ्रो फेंककर नीरज (8वें) और अरशद (10वें) दोनों से आगे रहे। यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास साबित हुआ, जिससे उन्हें विश्व चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल करने में मदद मिली।

सचिन यादव कौन हैं? सचिन का जन्म 25 अक्टूबर 1999 को भारत के उत्तर प्रदेश के खेकड़ा में हुआ था। शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ बनने के जुनून से प्रेरित सचिन ने 19 साल की उम्र में भाला फेंकना शुरू कर दिया। 6 फुट 5 इंच लंबे सचिन, पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को अपना आदर्श मानते हैं।