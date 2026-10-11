नवरात्र में खंडवा की इस बेटी के हौसले को सलाम, व्हीलचेयर पर बैठकर बैंकाक में लहराया भारत का परचम

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : नवरात्र में मां दुर्गा की शक्ति, साहस और संघर्ष की आराधना हो रही है। ऐसे समय में खंडवा की बेटी विशाखा पाराशर की कहानी भी शक्ति के उसी स्वरूप का अहसास कराती है। स्पाइनल कार्ड इंजरी के बाद व्हीलचेयर पर आईं विशाखा ने जिंदगी से हार मानने के बजाय अपने हौसले को ताकत बनाया। आज वह व्हीलचेयर रग्बी के मैदान में अपने खेल से पहचान बना रही हैं और बैंकाक में करीब एक सप्ताह पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण और मैत्री मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

विशाखा का सफर आसान नहीं रहा। चोट के बाद जीवन की दिशा बदल गई, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को अधूरा छोड़ने से इन्कार कर दिया। व्हीलचेयर रग्बी उनके लिए केवल खेल नहीं, बल्कि खुद को साबित करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का जरिया बना। लगातार अभ्यास और मेहनत ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिलाया।