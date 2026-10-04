MP Ranking Table Tennis: पंकज और भव्या बने चैंपियन, इंदौर के खिलाड़ियों का दबदबा

डिजिटल टीम। यूटीटी तृतीय मध्यप्रदेश रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन रविवार 4 अक्टूबर को रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ। प्रतियोगिता के पुरुष एकल फाइनल में इंदौर के पंकज विश्वकर्मा ने उज्जैन के शिवम सोलंकी को 4-1 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला एकल के फाइनल में इंदौर की भव्या राव ने भोपाल की पारमी नागदेवे को 4-1 से हराकर महिला एकल का खिताब हासिल किया।

अंतिम दिन खिलाड़ियों ने दिखाया दम समापन दिवस पर खेले गए विभिन्न आयु वर्गों के फाइनल मुकाबलों में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। यूथ बॉयज अंडर-11 के फाइनल में आर. जैन ने इंदौर के कियान इंगले को 3-2 से पराजित किया। यूथ गर्ल्स अंडर-11 में इंदौर की अनिका माहेश्वरी ने इंदौर की ही दिशा रघुवंशी को 3-0 से हराकर खिताब जीता।

यूथ गर्ल्स अंडर-13 के फाइनल में इंदौर की आरवी जैन ने भोपाल की खुशी बघेल को 3-1 से हराया। वहीं यूथ बॉयज अंडर-13 में इंदौर के साकार भार्गव ने इंदौर के ही प्रयांश जैन को कड़े मुकाबले में 3-2 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। यूथ बॉयज अंडर-15 में रक्षित चैंपियन यूथ बॉयज अंडर-15 के फाइनल में इंदौर के रक्षित चावड़ा ने इंदौर के ही किरार वानखेड़े को 3-0 से हराया। यूथ बॉयज अंडर-17 में इंदौर के मृदुल जोशी ने इंदौर के ही रक्षित चावड़ा को पराजित कर खिताब जीता। यूथ गर्ल्स अंडर-17 के फाइनल में इंदौर की भव्या राव ने इंदौर की ही दिया पटेल को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया।