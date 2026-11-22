नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश महिला एशियन चैंपियंस ट्राफी में मेजबान भारत ने कोरिया को 2-1 से हराकर प्रतियोगिता में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पहले क्वार्टर में दोनों टीम ने एक-दूसरे को गोल करने का मौका नहीं दिया। स्कोर 0-0 रहा। हाफ टाइम तक भारत 1-0 से आगे था।

मुमताज और सुनेलिता के गोल से भारत 2-0 से आगे 30वें मिनट में भारत की मुमताज खान ने मैदानी गोल दागा। इस गोल से भारत 1-0 से आगे हो गया। 34वें मिनट में सुनेलिता टोप्पो ने पेनल्टी कार्नर पर गोल किया। इस गोल से भारत 2-0 से आगे हो गया। तीसरे क्वार्टर के अंत तक भारत की यही बढ़त बनी रही।