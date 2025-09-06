सरकार की Agency CERT-In ने Android Users के लिए जारी की चेतावनी, जल्द कर लें ये काम वरना हो सकता है Device Hack

टेक्नोलॉजी डेस्क, इंदौर: अगर आप भी एक Android User हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपुर्ण है। सरकार की संस्था इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) की ओर से इस हफ्ते एक एडवाजरी जारी की गई है। जिसमें बताया गया है कि Android स्मार्ट डिवाइस में कई सुरक्षा कमियां हैं। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की ओर से बड़ी संख्या में वल्नरेबिलिटी फ्लैग किया गया है।

बता दें कि इन फ्लॉज को युनिक CVE आइटेंडिफायर्स दिए गए हैं। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का मानना है कि इन वल्नरेबिलिटीज का उपयोग करके हैकर्स डिवाइस पर साइबर अटैक कर सकते हैं। इसी कारण हर फ्लॉ को हाई सिक्योरिटी रेटिंग दी गई है। हालांकि Android की ओर से पहले ही इन फ्लॉज के लिए सिक्योरिटी पैच जारी कर दिया गया है। साथ ही युजर्स को तुरंत अपने डिवाइस को लेटेस्ट OS Version में अपडेट करने की सलाह दी गई है।

ऑपरेटिंग सिस्टम के इन कॉम्पोनेन्ट्स को है खतरा CERT-In की ओर से बुधवार को बताया गया है कि Android OS के कई कॉम्पोनेन्ट्स में वल्नरेबिलिटीज हैं। 'फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड रनटाइम, सिस्टम, वाइडवाइन DRM, प्रोजेक्ट मेनलाइन कम्पोनेन्ट्स, कर्नेल, आर्म कम्पोनेन्ट्स, इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज, मीडियाटेक कम्पोनेन्ट्स, क्वालकॉम कम्पोनेन्ट्स और क्वालकॉम क्लोज्ड-सोर्स कम्पोनेन्ट्स' शामिल हैं। ऐसे में युजर्स को सतर्कता बरतने की जरूरत है। हैकर्स के हाथ लग सकती है संवेदनशील जानकारी CERT-In की ओर से जारी एडवाजरी में बताया गया है कि ये फ्लॉज खामियां Android 13, Android 14, Android 15 और Android 16 वाले डिवाइजों पर असर कर सकते हैं। संस्था की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि हैकर सभी तरीके से एन फ्लॉज को एक्सपलॉइट कर लेगा तो, वह फोन या डिवाइस को आसानी से हैक कर सकता जिससे आपकी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी को खतरा पहुंच सकता है। इसके अलावा हैकर चाहे तो वह, मनमाना कोड रन कर सकता है या टारगेट सिस्टम पर डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) कंडीशन बना सकता है।'