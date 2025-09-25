मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    AI Designed Ice Cream: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगी आइसक्रीम, इस कंपनी ने किया दावा

    मैग्नम आइसक्रीम कंपनी (TMICC) ने चिली की स्टार्टअप NotCo AI के साथ साझेदारी की है ताकि AI आधारित नए फ्लेवर, कम कैलोरी और पौधे-आधारित आइसक्रीम विकसित की जा सके। यह पहल उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन पर केंद्रित है। शुरुआती लॉन्च अमेरिका में होंगे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 08:33:57 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 08:33:57 AM (IST)
    AI Designed Ice Cream: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगी आइसक्रीम, इस कंपनी ने किया दावा
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाएगी आइसक्रीम। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मैग्नम और NotCo ने AI आधारित आइसक्रीम साझेदारी की।
    2. Giuseppe AI प्लेटफॉर्म नए फ्लेवर और फार्मूले सुझाता है।
    3. कम कैलोरी और पौधे-आधारित विकल्प विकसित होंगे।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। आइसक्रीम की दुनिया को सिर्फ स्वाद और ठंडक के लिए जाना जाता है, लेकिन यह वहां तक ही सीमित नहीं रही। 2025 में यह भी AI के जरिए नए आयाम छू रही है। मैग्नम आइसक्रीम कंपनी (TMICC) ने चिली की स्टार्टअप NotCo AI के साथ मिलकर एक अनूठा प्रयोग शुरू किया है।

    इसका मकसद हेल्दी और पर्यावरण को ध्यान में रख आइसक्रीम फ्लेवर तैयार करना, जिनकी लागत भी कम हो। वह नए कज्यूमर्स की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकें।

    आइसक्रीम उद्योग में AI की एंट्री

    AI अब तक स्वास्थ्य, रोबोटिक्स और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में अपनी धमक दिखा चुका है। अब यह आइसक्रीम की दुनिया में कदम रख चुका है। NotCo का "Giuseppe AI प्लेटफॉर्म" वैज्ञानिक डेटा और खाद्य सामग्रियों की विशेषताओं के आधार पर नए उत्पाद फार्मूले तैयार करता है।

    यह न केवल शुगर और फैट कम करने जैसे पोषण संबंधी बदलाव सुझा सकता है, बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस को अधिक सस्ता बनाने में भी मददगार साबित होगा।

    सेहत और पर्यावरण पर होगा ध्यान

    मैग्नम का कहना है कि AI की मदद से कम कैलोरी और पौधे-आधारित आइसक्रीम विकल्प विकसित किए जाएंगे। उपभोक्ताओं की बदलती पसंद के अनुसार ताजे और अभिनव फ्लेवर भी पेश किए जाएंगे। यह पहल स्वस्थ खानपान और टिकाऊ उत्पादन की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए की गई है।

    उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलेगा

    TMICC दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम उत्पादक कंपनियों में से एक है। वह Ben & Jerry’s, Cornetto, Popsicle और Klondike जैसे ब्रांडों की मालिक है। अब AI के जरिए प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने की कोशिश कर रही है। शुरुआती AI-आधारित उत्पाद सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च होंगे। सफल होने पर अन्य देशों में भी पेश किए जाएंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.