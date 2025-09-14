मेरी खबरें
    Amazon Great Indian Festival 2025: अमेजन पर 23 सितंबर से शुरू होगी फेस्टिवल सेल, बड़ी डील्स का इंतजार

    अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025, 25 सितंबर से शुरू होगा और प्राइम मेंबर्स को 24 सितंबर से अर्ली एक्सेस मिलेगा। ग्राहकों को स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों पर 40% तक छूट, बैंक ऑफर, नो-कॉस्ट ईएमआई और जीएसटी लाभ मिलेंगे। फ्लिपकार्ट से प्रतिस्पर्धा इस बार और भी दिलचस्प होगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 08:29:41 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 08:29:41 AM (IST)
    ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा मेला शुरू होने जा रहा है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 40% तक डिस्काउंट और एसबीआई कार्ड पर ऑफर।
    2. जीएसटी इनवॉइस से बिजनेस ग्राहकों को 28% बचत।
    3. स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों पर भारी छूट।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा मेला एक बार फिर से दस्तक देने जा रहा है। अमेजन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि उसका सबसे लोकप्रिय ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 इस साल 25 सितंबर से शुरू होगा।

    हमेशा की तरह अमेजन प्राइम मेंबर्स को 24 घंटे पहले यानी 24 सितंबर से अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिससे वे भीड़ से पहले बेहतरीन डील्स पर हाथ मार सकेंगे। यह आयोजन हर साल की तरह इस बार भी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज से टकराएगा, जिससे दोनों ई-कॉमर्स दिग्गजों के बीच कड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा।

    प्रॉडक्ट्स पर मिलेगी भारी छूट

    अमेजन ने शुरुआत से ही स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों पर 40% तक की छूट की घोषणा कर दी है। इसके अलावा एसबीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर खरीदारों को 10% का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। ग्राहकों के लिए आसान नो-कॉस्ट ईएमआई (24 महीने तक) और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध रहेंगे।

    जीएसटी कम होने का मिलेगा लाभ

    कंपनी ने इस बार हाल ही में हुई जीएसटी दरों में कटौती को भी अपनी ताकत बनाया है। बिजनेस ग्राहक योग्य प्रोडक्ट्स पर जीएसटी इनवॉइस प्राप्त कर सकेंगे, जिससे टीवी, बड़े उपकरण और ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामानों पर 28% तक अतिरिक्त बचत संभव होगी।

    स्मार्टफोन डील्स पर नजर

    इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी आकर्षण की श्रेणी स्मार्टफोन है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, गैलेक्सी Z फोल्ड 6, वनप्लस 13 सीरीज़, iQOO 13 5G और iPhone 15 पर आकर्षक डील्स उपलब्ध होंगी। वहीं, मिड-रेंज स्मार्टफोन्स जैसे OnePlus 13R, iQOO Neo 10 और Vivo V60 भी किफायती दामों पर मिलेंगे।

