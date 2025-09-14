Amazon Great Indian Festival 2025: अमेजन पर 23 सितंबर से शुरू होगी फेस्टिवल सेल, बड़ी डील्स का इंतजार

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा मेला एक बार फिर से दस्तक देने जा रहा है। अमेजन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि उसका सबसे लोकप्रिय ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 इस साल 25 सितंबर से शुरू होगा।

हमेशा की तरह अमेजन प्राइम मेंबर्स को 24 घंटे पहले यानी 24 सितंबर से अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिससे वे भीड़ से पहले बेहतरीन डील्स पर हाथ मार सकेंगे। यह आयोजन हर साल की तरह इस बार भी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज से टकराएगा, जिससे दोनों ई-कॉमर्स दिग्गजों के बीच कड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा।

प्रॉडक्ट्स पर मिलेगी भारी छूट अमेजन ने शुरुआत से ही स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों पर 40% तक की छूट की घोषणा कर दी है। इसके अलावा एसबीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर खरीदारों को 10% का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। ग्राहकों के लिए आसान नो-कॉस्ट ईएमआई (24 महीने तक) और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध रहेंगे। जीएसटी कम होने का मिलेगा लाभ कंपनी ने इस बार हाल ही में हुई जीएसटी दरों में कटौती को भी अपनी ताकत बनाया है। बिजनेस ग्राहक योग्य प्रोडक्ट्स पर जीएसटी इनवॉइस प्राप्त कर सकेंगे, जिससे टीवी, बड़े उपकरण और ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामानों पर 28% तक अतिरिक्त बचत संभव होगी।