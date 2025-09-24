Amazon Great Indian Festival 2025: सोनी, बोस, जेबीएल ब्लूटूथ स्पीकर पर बेहतरीन डील, सस्ते में खरीदें

टेक्नोलॉजी डेस्क। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 का दूसरा दिन खरीदारों के लिए बेहद खास साबित हो रहा है, जहां लैपटॉप, मोबाइल फोन और होम अप्लायंसेज पर अब भी जोरदार ऑफर मिल रहे हैं। ऑडियो प्रोडक्ट्स इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
हाई-एंड साउंडबार से लेकर कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर तक, ग्राहकों को भारी डिस्काउंट्स के साथ कई शानदार विकल्प मिल रहे हैं। इसके अलावा, एसबीआई कार्डधारकों को 10% अतिरिक्त छूट के साथ-साथ ईएमआई, एक्सचेंज और कूपन ऑफर भी दिए जा रहे हैं।
सोनी का लोकप्रिय HT-S20R अब 13,990 रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसकी असली कीमत 23,990 रुपये है। 5.1 चैनल वाले इस डॉल्बी डिजिटल साउंडबार में सबवूफर और रियर स्पीकर्स शामिल हैं, जो सिनेमा जैसा अनुभव देते हैं। ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ यह विभिन्न सेटअप में आसानी से फिट हो सकता है।
JBL Cinema SB271 9,999 रुपये में मिल रहा है, जिसकी पहले कीमत 18,999 रुपये थी। यह 2.1 चैनल सिस्टम वायरलेस सबवूफर के साथ आता है, जो गहरे बेस का अनुभव कराता है। इसमें डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट, एचडीएमआई ARC, ब्लूटूथ और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी मौजूद है, जिससे यह बेहद आसान बनता है।
जो खरीदार डॉल्बी एटमॉस का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए JBL Cinema SB590 सबसे खास ऑफर है। यह अब 19,999 रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसकी कीमत पहले 39,999 रुपये थी। 3.1 चैनल साउंडबार में अलग सेंटर चैनल क्लियर वॉइस के लिए और वायरलेस सबवूफर अतिरिक्त बेस के लिए दिया है।
हाल ही में लॉन्च हुआ JBL Cinema SB560 भी सेल का हिस्सा है। इसकी कीमत अब 13,999 रुपये है, जो पहले 19,999 रुपये थी। 3.1 चैनल सिस्टम में डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट और वायरलेस सबवूफर मौजूद है। यह डायलॉग को क्लियर करने और फिल्मों व टीवी शोज के लिए इमर्सिव साउंड देने के लिए डिजाइन किया गया है।
सोनी का HT-S40R अब 22,990 रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसकी पुरानी कीमत 34,990 रुपये थी। 5.1 चैनल, 600 वॉट का यह होम साउंड सिस्टम वायरलेस रियर स्पीकर्स और सबवूफर के साथ आता है। डॉल्बी ऑडियो और मल्टी-कनेक्टिविटी विकल्प इसे होम सिनेमा के शौकीनों के लिए खास बनाते हैं।
यदि आप प्रीमियम श्रेणी में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो Sony HT-A3000 54,990 रुपये में उपलब्ध है। इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट (7.1.2 चैनल तक) और 360 स्पैशियल साउंड मैपिंग की सुविधा है। साउंड फील्ड ऑप्टिमाइजेशन इसे कमरे की ध्वनि के अनुसार एडजस्ट करता है।
JBL Cinema SB510 अब 8,999 रुपये में मिल रहा है, जो पहले 18,999 रुपये था। इसमें इनबिल्ट सबवूफर है, जिससे इसका डिजाइन स्लिम रहता है। डॉल्बी ऑडियो, ब्लूटूथ और ARC HDMI कनेक्टिविटी के साथ यह आसान सेटअप और दमदार ऑडियो अनुभव देता है।
पोर्टेबल स्पीकर श्रेणी में Sony ULT Field 1 7,990 रुपये में उपलब्ध है, जिसकी कीमत पहले 16,990 रुपये थी। छोटा आकार होने के बावजूद यह पावरफुल बास देता है। ULT बूस्ट मोड, IP67 वॉटर-डस्ट रेसिस्टेंस और 12 घंटे की बैटरी लाइफ इसे आउटडोर इस्तेमाल के लिए आदर्श बनाते हैं।
Marshall Emberton II 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 360-डिग्री साउंड, 30 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप और IP67 रेटिंग के साथ आता है। खास बात यह है कि इसमें 50% रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग किया गया है, जो इसे टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है।
Bose SoundLink Flex अब 12,667 रुपये में उपलब्ध है। इसमें PositionIQ तकनीक है, जो किसी भी पोज़िशन में समान ध्वनि अनुभव देती है। IP67 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस तथा 12 घंटे की बैटरी इसे इनडोर और आउटडोर दोनों के लिए आदर्श बनाती है।