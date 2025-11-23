Amazon Vs Flipkart: सस्ते में iPhone 17 Pro खरीदने का मौका, ब्लैक फ्राइडे पर कहां से खरीदें, जानें यहां सबकुछ
ब्लैक फ्राइडे सेल में iPhone 17 Pro पर Amazon और Flipkart दोनों बैंक ऑफर दे रहे हैं। Flipkart अधिक एक्सचेंज बेनिफिट दे रहा है, जबकि Amazon SBI, ICICI और IDFC कार्ड पर 4000 रुपये तक की छूट दे रहा है। बैंक ऑफर के बाद Amazon पर फोन की कीमत 1,30,900 रुपये रह जाती है।
Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 11:51:30 AM (IST)
Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 11:51:30 AM (IST)
iPhone 17 Pro खरीदने का मौका। (फाइल फोटो)
HighLights
- दोनों प्लेटफॉर्म पर iPhone 17 Pro लॉन्च कीमत।
- Flipkart पर 3000 रुपये बैंक और एक्सचेंज डिस्काउंट।
- Amazon पर SBI-ICICI-IDFC से 4000 रुपये छूट।
टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर, आप लंबे समय से नया iPhone 17 Pro खरीदने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो इस ब्लैक फ्राइडे सेल में आपके पास शानदार मौका है। Amazon और Flipkart दोनों प्लेटफॉर्म इस प्रीमियम iPhone पर तगड़े बैंक ऑफर्स दे रहे हैं।
हालांकि कीमत लॉन्च प्राइस पर ही है, लेकिन बैंक डिस्काउंट्स के बाद आप फोन को कम कीमत में खरीद सकते हैं। अगर, आप कंफ्यूज हैं कि सबसे फायदे की डील कहां मिलेगी, तो यहां पूरी खबर जरूर पढ़ें।
कहां सस्ता मिल रहा है iPhone 17 Pro?
iPhone 17 Pro की बेस कीमत 1,34,900 रुपये है और यह दोनों प्लेटफॉर्म पर समान प्राइस में उपलब्ध है। फर्क सिर्फ बैंक ऑफर्स का है।
Flipkart ऑफर्स
- ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड EMI
- IDFC बैंक क्रेडिट कार्ड (EMI/Non-EMI)
- SBI क्रेडिट कार्ड (EMI/Non-EMI) पर 3,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।
इसके अलावा, Flipkart एक्सचेंज वैल्यू के साथ 3,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है। इसका मतलब है, अगर आपके पास अच्छा पुराना फोन है, तो यहां कुल बचत ज्यादा हो सकती है।
Amazon ऑफर्स
- Amazon इस ब्लैक फ्राइडे सीज़न में Flipkart से बेहतर बैंक डील दे रहा है।
- SBI क्रेडिट कार्ड EMI पर 4,000 रुपये डिस्काउंट
- ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये छूट
- IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड EMI पर भी 4,000 रुपये की छूट
इन डिस्काउंट्स के बाद iPhone 17 Pro की कीमत घटकर 1,30,900 रुपये रह जाती है, जो इस समय की सबसे अच्छी डील है।
iPhone 17 Pro के प्रमुख फीचर्स
- 6.3 इंच Super Retina XDR डिस्प्ले
- शक्तिशाली A19 चिपसेट (6-कोर प्रोसेसर)
- ट्रिपल 48MP रियर कैमरा सिस्टम
- नया 18MP फ्रंट कैमरा
- प्रीमियम बिल्ड और बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस