Amazon Vs Flipkart: सस्ते में iPhone 17 Pro खरीदने का मौका, ब्लैक फ्राइडे पर कहां से खरीदें, जानें यहां सबकुछ

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर, आप लंबे समय से नया iPhone 17 Pro खरीदने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो इस ब्लैक फ्राइडे सेल में आपके पास शानदार मौका है। Amazon और Flipkart दोनों प्लेटफॉर्म इस प्रीमियम iPhone पर तगड़े बैंक ऑफर्स दे रहे हैं।

हालांकि कीमत लॉन्च प्राइस पर ही है, लेकिन बैंक डिस्काउंट्स के बाद आप फोन को कम कीमत में खरीद सकते हैं। अगर, आप कंफ्यूज हैं कि सबसे फायदे की डील कहां मिलेगी, तो यहां पूरी खबर जरूर पढ़ें।

कहां सस्ता मिल रहा है iPhone 17 Pro?

iPhone 17 Pro की बेस कीमत 1,34,900 रुपये है और यह दोनों प्लेटफॉर्म पर समान प्राइस में उपलब्ध है। फर्क सिर्फ बैंक ऑफर्स का है।

Flipkart ऑफर्स

ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड EMI

IDFC बैंक क्रेडिट कार्ड (EMI/Non-EMI)

SBI क्रेडिट कार्ड (EMI/Non-EMI) पर 3,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

इसके अलावा, Flipkart एक्सचेंज वैल्यू के साथ 3,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है। इसका मतलब है, अगर आपके पास अच्छा पुराना फोन है, तो यहां कुल बचत ज्यादा हो सकती है।

Amazon ऑफर्स

Amazon इस ब्लैक फ्राइडे सीज़न में Flipkart से बेहतर बैंक डील दे रहा है।

SBI क्रेडिट कार्ड EMI पर 4,000 रुपये डिस्काउंट

ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये छूट

IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड EMI पर भी 4,000 रुपये की छूट

इन डिस्काउंट्स के बाद iPhone 17 Pro की कीमत घटकर 1,30,900 रुपये रह जाती है, जो इस समय की सबसे अच्छी डील है।

iPhone 17 Pro के प्रमुख फीचर्स