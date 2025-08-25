क्या आपके भी फोन की कॉलिंग स्क्रीन में हो गया बदलाव, सामने आया इसके पीछे का बड़ा कारण

टेक्नोलॉजी डेस्क, इंदौर। हाल ही में एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स ने अपने फोन की कॉल और डायलर सेटिंग्स में अचानक आए बदलाव को नोटिस किया। बिना किसी चेतावनी के कॉल रिसीव या डायल करने का इंटरफेस बदल गया, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए।

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे हैकिंग से जोड़ा, तो कुछ ने सरकारी निगरानी का शक जता रहे थे। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि आखिर आपके स्मार्टफोन में आए इस बदलाव के पीछे का सच क्या है?

अचानक क्या-क्या हुआ बदलाव कई एंड्रॉयड यूजर्स ने देखा कि उनके फोन का कॉल स्क्रीन डिजाइन अचानक नया हो गया है। इनकमिंग कॉल का इंटरफेस बदल गया है। कॉल हिस्ट्री और डायलर ऑप्शन में भी बदलाव दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि यूजर्स ने खुद से कोई सेटिंग नहीं बदली थी, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) व फेसबुक पर कई यूजर्स ने अचानक हुए इस बदलाव पर सवाल उठाए। उन्होंने अंदाजा लगाया कि क्या उनके फोन हैक हो गए हैं या किसी एजेंसी ने निगरानी शुरू कर दी है? कुछ ने मजाक में लिखा कि सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल होकर तोते की तरह हमारे खिलाफ बोलेगा। कुछ यूजर्स ने साफ किया कि यह सामान्य अपडेट है, जो कंपनी समय-समय पर जारी करती रहती है।