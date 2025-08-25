मेरी खबरें
    क्या आपके भी फोन की कॉलिंग स्क्रीन में हो गया बदलाव, सामने आया इसके पीछे का बड़ा कारण

    हाल ही में एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स ने कॉल और डायलर स्क्रीन में अचानक हुए बदलाव को नोटिस किया। सोशल मीडिया पर इसे हैकिंग से जोड़ा गया, लेकिन गूगल ने साफ किया कि यह 'मटेरियल 3डी एक्सप्रेसिव' अपडेट है। यूजर्स चाहें तो ऑटो-अपडेट बंद कर या अनइंस्टॉल कर पुराना इंटरफेस पा सकते हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 12:06:55 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 01:55:03 PM (IST)
    क्या आपके भी फोन की कॉलिंग स्क्रीन में हो गया बदलाव, सामने आया इसके पीछे का बड़ा कारण
    एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आया बड़ा बदलाव। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एंड्रॉयड कॉल स्क्रीन अचानक बदलने से यूजर्स हैरान।
    2. सोशल मीडिया पर हैकिंग और निगरानी की आशंका जताई।
    3. गूगल ने अपडेट को ‘मटेरियल 3डी एक्सप्रेसिव’ बताया।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, इंदौर। हाल ही में एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स ने अपने फोन की कॉल और डायलर सेटिंग्स में अचानक आए बदलाव को नोटिस किया। बिना किसी चेतावनी के कॉल रिसीव या डायल करने का इंटरफेस बदल गया, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए।

    सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे हैकिंग से जोड़ा, तो कुछ ने सरकारी निगरानी का शक जता रहे थे। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि आखिर आपके स्मार्टफोन में आए इस बदलाव के पीछे का सच क्या है?

    अचानक क्या-क्या हुआ बदलाव

    कई एंड्रॉयड यूजर्स ने देखा कि उनके फोन का कॉल स्क्रीन डिजाइन अचानक नया हो गया है। इनकमिंग कॉल का इंटरफेस बदल गया है। कॉल हिस्ट्री और डायलर ऑप्शन में भी बदलाव दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि यूजर्स ने खुद से कोई सेटिंग नहीं बदली थी, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।

    naidunia_image

    सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) व फेसबुक पर कई यूजर्स ने अचानक हुए इस बदलाव पर सवाल उठाए। उन्होंने अंदाजा लगाया कि क्या उनके फोन हैक हो गए हैं या किसी एजेंसी ने निगरानी शुरू कर दी है? कुछ ने मजाक में लिखा कि सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल होकर तोते की तरह हमारे खिलाफ बोलेगा। कुछ यूजर्स ने साफ किया कि यह सामान्य अपडेट है, जो कंपनी समय-समय पर जारी करती रहती है।

    naidunia_image

    गूगल ने दी अपडेट की जानकारी

    गूगल ने मई 2025 में घोषणा की थी कि वह 'मटेरियल 3डी एक्सप्रेसिव' नाम का एक बड़ा अपडेट जारी करने वाली है। इस अपडेट का उद्देश्य यूजर इंटरफेस को और आसान, तेज और सुरक्षित बनाना है।

    कॉलिंग ऐप में बदलाव: 'रीसेन्ट कॉल्स' और 'फ़वरेट' ऑप्शन हटाकर 'होम' में मिला दिए गए है।

    नई कॉल हिस्ट्री: अब कॉल हिस्ट्री समय के अनुसार दिखेगी, जिससे बार-बार कॉन्टैक्ट खोजने की जरूरत नहीं होगी।

    इनकमिंग कॉल स्क्रीन अपडेट: नया डिजाइन इसलिए लाया गया, जिससे जेब से फोन निकालते समय गलती से कॉल रिसीव/कट न हो।

    बिना अनुमति सेटिंग्स बदले की वजह क्या है?

    कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि बिना अनुमति के यह अपडेट उनके फोन में कैसे आ गया। दरअसल, इसका कारण गूगल प्ले स्टोर का ऑटो-अपडेट ऑप्शन है। अगर, किसी यूजर ने यह फीचर ऑन कर रखा है, तो ऐप्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं। इसी कारण कई यूजर्स को अचानक नया इंटरफेस दिखने लगा।

    क्या पुरानी सेटिंग्स वापस मिल सकती हैं?

    गूगल और मोबाइल कंपनियों का कहना है कि अगर यूजर्स को नया डिजाइन पसंद नहीं आता, तो वे सेटिंग्स में जाकर ‘अनइंस्टॉल अपडेट’ ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर में जाकर ऑटो-अपडेट को बंद कर सकते हैं।

    pixelcheck
