    एप्पल ने सस्ता विजन प्रो किया बंद, एआई स्मार्ट ग्लास के विकास पर दे रहे जोर

    Apple ने बजट Vision Pro योजना रोक दी है और अब AI-संचालित स्मार्ट ग्लासेस पर फोकस कर रहा है। शुरुआती लॉन्च 2026 में होगा, जबकि 2027 तक बड़े पैमाने पर रोलआउट होगा। पहले वर्जन में डिस्प्ले नहीं होगा। दूसरी ओर, नया Vision Pro हेडसेट इसी साल लॉन्च होगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 12:36:33 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 12:36:33 PM (IST)
    एप्पल अपना पूरा ध्यान एआई ग्लासेस प्रोजेक्ट पर देना चाहता है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. Apple ने सस्ता Vision Pro हेडसेट प्रोजेक्ट फिलहाल रोका।
    2. अब कंपनी AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस विकास पर ध्यान देगी।
    3. शुरुआती स्मार्ट ग्लासेस iPhone से कनेक्ट होकर काम करेंगे।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। टेक दिग्गज Apple ने अपने बजट Vision Pro हेडसेट की योजना को रोकते हुए अब पूरी ताकत AI-संचालित स्मार्ट ग्लासेस के विकास पर लगा दी है। Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार टीमें अब तक सस्ते Vision Pro वेरिएंट पर काम कर रही थीं। उन्हें नए ग्लासेस प्रोजेक्ट पर तेजी लाने के लिए आदेश दिए गए थे। यह कदम ऐसे समय में आया है, जब Meta ने हाल ही में अपने नए Ray-Ban AI ग्लासेस पेश किए हैं। अब स्मार्ट आईवियर बाजार में कंपटीशन बढ़ रही है।

    Vision Air फिलहाल टला

    काफी समय से "Vision Air" नामक हल्के और सस्ते Vision Pro हेडसेट को लेकर चर्चाएं थीं, जिसके 2027 में लॉन्च होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब यह रोडमैप फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

    Apple का स्मार्ट ग्लासेस प्लान

    Apple के नए स्मार्ट ग्लासेस में कैमरे, माइक्रोफोन और AI सॉफ्टवेयर होंगे। शुरुआती मॉडल iPhone से कनेक्ट होकर काम करेंगे। कंपनी इन्हें 2026 में पेश कर सकती है और 2027 तक बड़ा लॉन्च संभव है।

    स्टाइल और टेक का संगम

    Apple अपने ग्लासेस को फैशन एक्सेसरी के रूप में भी पेश करने जा रहा है। ये अलग-अलग फ्रेम, रंग और प्रीमियम मटेरियल में उपलब्ध हो सकते हैं। भविष्य के वर्जन में हेल्थ सेंसर जोड़ने की भी योजना है।

    डिस्प्ले वर्जन पाइपलाइन में

    पहले मॉडल में इनबिल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। हालांकि, Apple ने डिस्प्ले-इक्विप्ड वर्जन का टाइमलाइन 2028 से घटाकर तेज कर दिया है, जिससे Meta के Ray-Ban Display ग्लासेस से मुकाबला किया जा सके।

    कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

    कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन Apple का इतिहास बताता है कि ये सस्ते नहीं होंगे। शुरुआती लॉन्च 2026 में और बड़े पैमाने पर रोलआउट 2027 में संभव है।

    Vision Pro रहेगा जारी

    सस्ता Vision Pro फिलहाल टल गया है, लेकिन Apple अपना हेडसेट लाइनअप बंद नहीं कर रहा। नया Vision Pro, M5 चिप के साथ, इसी साल आने की उम्मीद है।

