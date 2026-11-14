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Apple HomeView भारत और दूसरे चुनिंदा मार्केट में Siri AI-पावर्ड स्मार्ट होम फीचर्स के साथ लॉन्च

Siri AI के साथ एक शानदार 7-इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जो Siri का एक बिल्कुल नया वर्शन है और जो बहुत ज़्यादा काबिल और बातचीत करने लायक है, Apple HomeView को घर का सेंटर और उसमें रहने वाले सभी लोगों के लिए पर्सनल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 02:55:55 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 03:02:12 PM (IST)
Apple HomeView भारत और दूसरे चुनिंदा मार्केट में Siri AI-पावर्ड स्मार्ट होम फीचर्स के साथ लॉन्च
ऐपल का होम व्‍यू लॉन्‍च हुआ।

HighLights

  1. होम व्‍यू किसी भी जगह में फिट होने के लिए डिज़ाइन हुआ है।
  2. HomeView को घर के सेंटर में टेबलटॉप पर रखा जा सकता है
  3. एंट्री या हॉलवे में फिट होने के लिए दीवार पर लगाया जा सकता है।

टेक डेस्‍क। 13 नवंबर से, Apple HomeView Apple Store लोकेशन पर, Apple Store ऑनलाइन पर और कुछ इलाकों में Apple Store ऐप में खरीदने के लिए उपलब्ध है।1 Apple HomeView कस्टमर्स को एंटरटेनमेंट का मज़ा लेने, कनेक्टेड रहने और अपने घर को मैनेज करने का एक नया तरीका देता है, यह सब Siri AI के साथ Apple इंटेलिजेंस से चलता है।

Siri AI के साथ एक शानदार 7-इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जो Siri का एक बिल्कुल नया वर्शन है और जो बहुत ज़्यादा काबिल और बातचीत करने लायक है, Apple HomeView को घर का सेंटर और उसमें रहने वाले सभी लोगों के लिए पर्सनल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।


यह एंटरटेनमेंट, कनेक्शन और स्मार्ट होम मैनेजमेंट को एक ही जगह पर लाता है, जिसमें म्यूज़िक चलाने और FaceTime कॉल करने से लेकर होम मॉनिटरिंग और वॉयस कंट्रोल के साथ हैंड्स-फ़्री ऑटोमेशन तक शामिल हैं — सभी में प्राइवेसी और सिक्योरिटी पहले से मौजूद है।

HomeView छह लोगों तक के चेहरे को पहचानता है और Messages, FaceTime, Calendar, Reminders और Find My में उनका पर्सनल कंटेंट दिखाने के लिए एडजस्ट हो जाता है। और Siri AI की दुनिया की बड़ी जानकारी के साथ, यूज़र लगभग किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं और डिटेल में जवाब पा सकते हैं।

Siri AI में ऑनस्क्रीन अवेयरनेस भी है, इसलिए यह यूज़र की स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट के आधार पर सवालों के जवाब दे सकता है या एक्शन ले सकता है। जब Apple Intelligence वाले iPhone या iPad के साथ पेयर किया जाता है, तो Siri AI यूज़र के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि उनके कैलेंडर, मैसेज और उनके ऐप्स पर ज़रूरी जानकारी का इस्तेमाल करके ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड जवाब दे सकता है। और यह काम पूरा करने में मदद करने के लिए ऐप्स पर एक्शन ले सकता है।

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पावरफुल नए फीचर्स और बेजोड़ प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ, Siri दुनिया का सबसे प्राइवेट डिजिटल असिस्टेंट बना हुआ है। जब पूरा घर HomeView शेयर करता है, तब भी पर्सनल कंटेंट हर व्यक्ति के लिए प्राइवेट रहता है, और तभी दिखता है जब यूज़र को चेहरे से पहचाना जाता है और उनका पेयर्ड iPhone या iPad मौजूद होता है और हाल ही में अनलॉक किया गया होता है।

किसी भी जगह में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया, HomeView को घर के सेंटर के तौर पर टेबलटॉप पर रखा जा सकता है या एंट्री या हॉलवे जैसी जगहों में फिट होने के लिए दीवार पर लगाया जा सकता है। दोनों मॉडल सेटिंग्स, ऑटोमेशन और स्मार्ट होम एक्सेसरीज़ को मैनेज करने के लिए होम ऐप के साथ आसानी से काम करते हैं। टेबलटॉप मॉडल चार खूबसूरत रंगों में उपलब्ध है: सिल्वर, स्टारलाइट, रोज़ पिंक और स्पेस ग्रे। वॉल-माउंटेड मॉडल दो रंगों में उपलब्ध है: सिल्वर और स्पेस ग्रे।

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कीमत और बाजार में उपलब्धता

  • ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, UK और U.S. में कस्टमर Apple HomeView को सिल्वर, स्टारलाइट, रोज़ पिंक और स्पेस ग्रे में INR 39900 में और Apple HomeView (वॉल माउंटेड) को स्पेस ग्रे और सिल्वर में INR 39900 में आज से apple.com/in/store और Apple Store ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं।

  • Apple HomeView यूरोपियन यूनियन में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि Siri AI अभी EU में iOS में उपलब्ध नहीं है। Apple आगे का रास्ता खोजने की कोशिश में EU के साथ मिलकर काम कर रहा है।

  • HomeView (वॉल माउंटेड) Schneider Home के तीन खास तौर पर बनाए गए माउंट के ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। पावर माउंट USB-C वॉल कनेक्टर, जो INR 6900 से शुरू होता है, और पावर माउंट AC वायर्ड, जो INR 8900 से शुरू होता है, आज ही apple.com/in/store और Apple Store ऐप से ऑर्डर किया जा सकता है। पावर माउंट PoE वायर्ड 2027 की शुरुआत में INR 14900 में मिलेगा।

  • HomeView पर Siri AI U.S., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ़्रीका और UK में अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।

  • कनाडाई फ़्रेंच-भाषा सपोर्ट बाद में एक फ़्री सॉफ़्टवेयर अपडेट के ज़रिए दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, UK और U.S. में उपलब्ध है।

  • कुछ फ़ीचर सभी इलाकों या भाषाओं में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कुछ डिवाइस सभी इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। Siri AI HomeView सॉफ़्टवेयर वर्शन 27.2 में बीटा में उपलब्ध है।

  • पर्सनल कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए एक पेयर्ड Apple इंटेलिजेंस-इनेबल्ड iPhone या iPad की ज़रूरत होती है जिसमें Siri AI चालू हो और सपोर्टेड भाषा पर सेट हो।

  • कुछ Apple इंटेलिजेंस फ़ीचर जो सर्वर-साइड मॉडल पर निर्भर करते हैं, उन पर रोज़ाना इस्तेमाल की लिमिट लागू होती है। भविष्य में ऐसे फ़ीचर का ज़्यादा एक्सेस फ़ीस देकर मिलेगा।

  • इन फ़ीचर का इस्तेमाल Apple इंटेलिजेंस के नियम और शर्तों के तहत है। support.apple.com/en-in/148587 पर ज़्यादा जानें।

  • Apple HomeView सेटअप और मल्टीयूज़र सपोर्ट के लिए लेटेस्ट सॉफ़्टवेयर चलाने वाला कम्पैटिबल iPhone या iPad ज़रूरी है।

  • जब कोई पेयर्ड डिवाइस Wi-Fi से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो पर्सनल जानकारी एक्सेस की जा सकती है, बशर्ते यूज़र को उसके चेहरे से पहचाना जा सके।

  • डिवाइस हाल ही में उसी Wi-Fi नेटवर्क पर था, उसमें एक्टिव सेलुलर कनेक्शन हो, वह उसी जगह पर हो, और हाल ही में अनलॉक किया गया हो।

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