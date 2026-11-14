Apple HomeView भारत और दूसरे चुनिंदा मार्केट में Siri AI-पावर्ड स्मार्ट होम फीचर्स के साथ लॉन्च

टेक डेस्‍क। 13 नवंबर से, Apple HomeView Apple Store लोकेशन पर, Apple Store ऑनलाइन पर और कुछ इलाकों में Apple Store ऐप में खरीदने के लिए उपलब्ध है।1 Apple HomeView कस्टमर्स को एंटरटेनमेंट का मज़ा लेने, कनेक्टेड रहने और अपने घर को मैनेज करने का एक नया तरीका देता है, यह सब Siri AI के साथ Apple इंटेलिजेंस से चलता है।

Siri AI के साथ एक शानदार 7-इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जो Siri का एक बिल्कुल नया वर्शन है और जो बहुत ज़्यादा काबिल और बातचीत करने लायक है, Apple HomeView को घर का सेंटर और उसमें रहने वाले सभी लोगों के लिए पर्सनल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

HomeView छह लोगों तक के चेहरे को पहचानता है और Messages, FaceTime, Calendar, Reminders और Find My में उनका पर्सनल कंटेंट दिखाने के लिए एडजस्ट हो जाता है। और Siri AI की दुनिया की बड़ी जानकारी के साथ, यूज़र लगभग किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं और डिटेल में जवाब पा सकते हैं।

यह एंटरटेनमेंट, कनेक्शन और स्मार्ट होम मैनेजमेंट को एक ही जगह पर लाता है, जिसमें म्यूज़िक चलाने और FaceTime कॉल करने से लेकर होम मॉनिटरिंग और वॉयस कंट्रोल के साथ हैंड्स-फ़्री ऑटोमेशन तक शामिल हैं — सभी में प्राइवेसी और सिक्योरिटी पहले से मौजूद है।

Siri AI में ऑनस्क्रीन अवेयरनेस भी है, इसलिए यह यूज़र की स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट के आधार पर सवालों के जवाब दे सकता है या एक्शन ले सकता है। जब Apple Intelligence वाले iPhone या iPad के साथ पेयर किया जाता है, तो Siri AI यूज़र के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि उनके कैलेंडर, मैसेज और उनके ऐप्स पर ज़रूरी जानकारी का इस्तेमाल करके ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड जवाब दे सकता है। और यह काम पूरा करने में मदद करने के लिए ऐप्स पर एक्शन ले सकता है।

पावरफुल नए फीचर्स और बेजोड़ प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ, Siri दुनिया का सबसे प्राइवेट डिजिटल असिस्टेंट बना हुआ है। जब पूरा घर HomeView शेयर करता है, तब भी पर्सनल कंटेंट हर व्यक्ति के लिए प्राइवेट रहता है, और तभी दिखता है जब यूज़र को चेहरे से पहचाना जाता है और उनका पेयर्ड iPhone या iPad मौजूद होता है और हाल ही में अनलॉक किया गया होता है।

किसी भी जगह में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया, HomeView को घर के सेंटर के तौर पर टेबलटॉप पर रखा जा सकता है या एंट्री या हॉलवे जैसी जगहों में फिट होने के लिए दीवार पर लगाया जा सकता है। दोनों मॉडल सेटिंग्स, ऑटोमेशन और स्मार्ट होम एक्सेसरीज़ को मैनेज करने के लिए होम ऐप के साथ आसानी से काम करते हैं। टेबलटॉप मॉडल चार खूबसूरत रंगों में उपलब्ध है: सिल्वर, स्टारलाइट, रोज़ पिंक और स्पेस ग्रे। वॉल-माउंटेड मॉडल दो रंगों में उपलब्ध है: सिल्वर और स्पेस ग्रे।

कीमत और बाजार में उपलब्धता