टेक्‍नोलॉजी डेस्‍क। बहुत प्रतीक्षित दिन कल है, एप्पल 9 सितंबर के लिए अपने अवे ड्रॉपिंग इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। इस इवेंट में एप्पल अपने आईफोन 17 लाइनअप और एयरपॉड्स, वॉच और वॉच अल्ट्रा सहित नए एक्सेसरीज का अनावरण करेगा। ऐसी खबरें आई हैं जिनसे पता चलता है कि आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स इस इवेंट का केंद्र होंगे। नई एप्पल वॉच सीरीज 11, वॉच अल्ट्रा 3 और एप्पल एयरपॉड्स प्रो 3 के इस इवेंट में अपग्रेडेड वर्जन के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है।

एप्पल आईफोन 17 सीरीज लॉन्च: लाइव कैसे देखें तारीख: 9 सितंबर, 2025 भारत में समय: 10:30 PM IST अमेरिका में समय: 10:00 AM PT कनाडा में समय: 1:00 PM स्थानीय समय दुबई में समय: 9:00 PM स्थानीय समय कहाँ देखें: आप एप्पल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल, एप्पल वेबसाइट पर अवे ड्रॉपिंग लॉन्च इवेंट को लाइव देख सकते हैं, और एप्पल के आधिकारिक न्यूज़रूम और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी लाइव अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। एप्पल आईफोन 17 सीरीज: क्या उम्मीद करें आईफोन 17: अपने पूर्ववर्ती के समान डिजाइन लेकिन बेहतर प्रदर्शन और डिस्प्ले के साथ। आईफोन 17 एयर: यह लगभग 5.5 मिमी मोटाई के साथ अब तक का सबसे पतला आईफोन होने की उम्मीद है और यह आईफोन 17 प्लस मॉडल की जगह लेगा। साथ ही इसमें 3,900mAh की बैटरी और एप्पल के अपने A19 चिपसेट होने की उम्मीद है।