    Apple iPhone 17 Launch Event: 9 सितंबर को होगा एपल का लॉन्‍च इवेंट, कहां कैसे देखें

    एप्पल का बहुप्रतीक्षित 9 सितंबर का इवेंट आईफोन 17 लाइनअप (आईफोन 17, 17 एयर, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स) और एयरपॉड्स प्रो 3, वॉच सीरीज 11, और वॉच अल्ट्रा 3 सहित नए एक्सेसरीज का अनावरण करेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 04:58:50 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 05:13:37 PM (IST)
    HighLights

    1. आईफोन 17 लाइनअप और एयरपॉड्स, वॉच और वॉच अल्ट्रा सहित नए एक्सेसरीज पेश करेगा।
    2. आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स इस इवेंट का केंद्र होंगे।
    3. नई एप्पल वॉच सीरीज 11, वॉच अल्ट्रा 3 और एप्पल एयरपॉड्स प्रो 3 लॉन्च होने की उम्मीद है।

    टेक्‍नोलॉजी डेस्‍क। बहुत प्रतीक्षित दिन कल है, एप्पल 9 सितंबर के लिए अपने अवे ड्रॉपिंग इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। इस इवेंट में एप्पल अपने आईफोन 17 लाइनअप और एयरपॉड्स, वॉच और वॉच अल्ट्रा सहित नए एक्सेसरीज का अनावरण करेगा। ऐसी खबरें आई हैं जिनसे पता चलता है कि आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स इस इवेंट का केंद्र होंगे। नई एप्पल वॉच सीरीज 11, वॉच अल्ट्रा 3 और एप्पल एयरपॉड्स प्रो 3 के इस इवेंट में अपग्रेडेड वर्जन के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है।

    एप्पल आईफोन 17 सीरीज लॉन्च: लाइव कैसे देखें

    तारीख: 9 सितंबर, 2025 भारत में समय: 10:30 PM IST अमेरिका में समय: 10:00 AM PT कनाडा में समय: 1:00 PM स्थानीय समय दुबई में समय: 9:00 PM स्थानीय समय

    कहाँ देखें: आप एप्पल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल, एप्पल वेबसाइट पर अवे ड्रॉपिंग लॉन्च इवेंट को लाइव देख सकते हैं, और एप्पल के आधिकारिक न्यूज़रूम और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी लाइव अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

    एप्पल आईफोन 17 सीरीज: क्या उम्मीद करें

    आईफोन 17: अपने पूर्ववर्ती के समान डिजाइन लेकिन बेहतर प्रदर्शन और डिस्प्ले के साथ। आईफोन 17 एयर: यह लगभग 5.5 मिमी मोटाई के साथ अब तक का सबसे पतला आईफोन होने की उम्मीद है और यह आईफोन 17 प्लस मॉडल की जगह लेगा। साथ ही इसमें 3,900mAh की बैटरी और एप्पल के अपने A19 चिपसेट होने की उम्मीद है।

    आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स:

    सबसे बड़े डिज़ाइन रिफ्रेश की सुविधा की संभावना, जिसमें शामिल हैं: आयताकार कैमरा द्वीप जिसमें फ्लैश और LiDAR को स्थानांतरित किया गया है छोटा डायनामिक आइलैंड स्लिमर बेज़ल के साथ बड़ा डिस्प्ले संभावित लोगो प्लेसमेंट शिफ्ट A19 प्रो चिप द्वारा संचालित, iOS 26 में एप्पल इंटेलिजेंस सुविधाओं के साथ।

    अन्य घोषणाएँ: अपग्रेडेड ऑडियो और स्मार्ट फीचर्स के साथ AirPods Pro 3 एप्पल वॉच सीरीज 11 स्थायित्व और डिजाइन में सुधार के साथ एप्पल वॉच अल्ट्रा 3

    इस साल एप्पल का अवे ड्रॉपिंग इवेंट सालों में एप्पल का सबसे बड़ा हार्डवेयर अपग्रेड हो सकता है। खासकर जब हम देखते हैं कि आईफोन 17 एयर और आईफोन 17 प्रो मैक्स लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं।

