Apple जल्द लॉन्च कर सकता है iPhone Fold, मिलेगा 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा

    एप्पल जल्द अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Fold लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा, 6 प्लास्टिक लेंस एलिमेंट और डुअल-लेंस सेटअप मिलेगा। कंपनी फोन को कॉम्पैक्ट डिजाइन में लाने के लिए OIS और LiDAR सेंसर हटा सकती है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 12:26:35 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 12:26:35 PM (IST)
    फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Fold चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। (फोटो- सोशल मीडिया)

    टेक्नोलॉजी डेस्क। टेक दिग्गज एप्पल जल्द ही अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Fold को लॉन्च कर सकता है, जो इन दिनों टेक इंडस्ट्री में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इस डिवाइस को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनमें इसके डिजाइन, कैमरा और तकनीकी फीचर्स का खुलासा किया गया है।

    ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन इंडस्ट्री का पहला 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा लेकर आ सकता है, जो इसे मौजूदा फोल्डेबल फोन्स से एक कदम आगे बना देगा।

    24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा से मिलेगी शानदार क्वालिटी

    JP Morgan की इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक Apple iPhone Fold में 24 मेगापिक्सल का अंडर-डिस्प्ले कैमरा दिया जा सकता है। अब तक इस तकनीक का इस्तेमाल कई Android फोन्स में हुआ है, लेकिन उनमें ज्यादातर 4MP से 8MP तक के कैमरे ही देखने को मिले हैं। इस वजह से इमेज क्वालिटी कमजोर रहती थी। अब Apple इस कमी को दूर करने की तैयारी में है।


    फ्रंट कैमरे में मिलेंगे 6 प्लास्टिक लेंस एलिमेंट

    रिपोर्ट के अनुसार, iPhone Fold के फ्रंट कैमरे में 6 प्लास्टिक लेंस एलिमेंट होंगे, जो फोटो क्वालिटी को और बेहतर बनाएंगे। बताया जा रहा है कि Apple ने लाइट ट्रांसमिशन और इमेज क्लैरिटी को बढ़ाने में बड़ी तकनीकी सफलता हासिल कर ली है।

    कॉम्पैक्ट डिजाइन में मिल सकता है डुअल-लेंस कैमरा

    कंपनी फोन को कॉम्पैक्ट रखने के लिए इससे OIS और LiDAR सेंसर को हटा सकती है। iPhone Fold में फोल्ड और अनफोल्ड मोड दोनों में डुअल-लेंस कैमरा सेटअप मिलने की संभावना है। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्च के बाद यह फोन फोल्डेबल सेगमेंट में नया मानक तय कर सकता है।

