Apple जल्द लॉन्च कर सकता है iPhone Fold, मिलेगा 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क। टेक दिग्गज एप्पल जल्द ही अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Fold को लॉन्च कर सकता है, जो इन दिनों टेक इंडस्ट्री में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इस डिवाइस को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनमें इसके डिजाइन, कैमरा और तकनीकी फीचर्स का खुलासा किया गया है।

ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन इंडस्ट्री का पहला 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा लेकर आ सकता है, जो इसे मौजूदा फोल्डेबल फोन्स से एक कदम आगे बना देगा। 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा से मिलेगी शानदार क्वालिटी JP Morgan की इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक Apple iPhone Fold में 24 मेगापिक्सल का अंडर-डिस्प्ले कैमरा दिया जा सकता है। अब तक इस तकनीक का इस्तेमाल कई Android फोन्स में हुआ है, लेकिन उनमें ज्यादातर 4MP से 8MP तक के कैमरे ही देखने को मिले हैं। इस वजह से इमेज क्वालिटी कमजोर रहती थी। अब Apple इस कमी को दूर करने की तैयारी में है।