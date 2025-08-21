Apple जल्द ही इस शहर में एक नया स्टोर खोल सकता है! यह iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के साथ हो सकता है

एपल भारत में अपना तीसरा आधिकारिक स्टोर खोल रहा है, इस बार बेंगलुरु में। नया एपल हेब्बल स्टोर 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे IST पर आगंतुकों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा और फीनिक्स मॉल में स्थित होगा। पिछले साल मुंबई में एपल बीकेसी और नई दिल्ली में एपल साकेत लॉन्च किया गया था, और यह भारत में कंपनी के खुदरा विस्तार का एक और कदम है। स्टोर खोलना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह एपल के प्रत्याशित वार्षिक आईफोन लॉन्च चक्र के साथ मेल खा सकता है।

सितंबर में iPhone 17 सीरीज के आने के साथ, ऐसी अटकलें हैं कि एपल उपभोक्ता रुचि को अधिकतम करने के लिए दोनों आयोजनों को सिंक्रनाइज़ करेगा। एपल ने पिछले गुरुवार को हेब्बल स्टोर की पुष्टि की जब बैरिकेड आर्टवर्क का अनावरण किया गया। भारत के राष्ट्रीय पक्षी से संकेत लेते हुए, मोर से प्रेरित डिजाइन देश में ब्रांड की बढ़ती उपस्थिति का जश्न मनाता है। कलाकृति को गर्व और रचनात्मकता का प्रतीक बताते हुए, एपल इसे बेंगलुरु की समृद्ध संस्कृति के प्रतिबिंब के रूप में देखता है।