Apple pay India: ऐपल पे आ गया भारत में, बिना पिन के होगा पेमेंट, देखें क्या है प्रोसेस

टेक्नोलॉजी डेस्क। आप भारत में iPhone, iPad या Apple Watch के जरिए पेमेंट करने के लिए Apple Pay का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अभी ये सुविधा सिर्फ Axis बैंक के जारी किए गए वीजा या मास्टर क्रेडिट कार्ड के लिए ही उपलब्ध है। लेकिन उम्मीद है कि Apple जल्द ही दूसरे बैंकों के लिए भी इसका सपोर्ट शुरू करेगा।

नेट बैंकिंग से ये थोड़ा अलग है इसमें हम बार बार पिन डालते है लेकिन ऐपल पे से पेमेंट करते समय आपको PIN डालने की जरूरत नहीं है। ऐपल पे की वाइस प्रेसिडेंट जेनिफर बेली का कहना है कि ऐपल पे, कार्ड से होने वाले रोजाना के पेमेंट को आसान, सुरक्षित और प्राइवेट बनाता है। इसमें बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप, PIN या OTP के, सिर्फ टैप करके पेमेंट करना होगा।