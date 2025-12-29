4 जनवरी तक iPhone 17 और iPhone 16 सहित Apple प्रोडक्ट्स मिलेंगे सस्ते, यहां मिल रही जबरदस्त डील

टेक्नोलॉजी डेस्क। देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन विजय सेल्स ने भारत में Apple Days Sale की घोषणा की है। यह सेल 28 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। 4 जनवरी तक आपके पास सस्ते आईफोन खरीदने का शानदार मौका है।

iPhone 17, iPhone 16 और iPhone 15 सीरीज के साथ-साथ iPad, MacBook, Apple Watch और AirPods पर यूजर्स को जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। कंपनी ने अलग-अलग बैंकों और लेंडर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे यूजर्स को इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और लॉयल्टी बेनिफिट्स का फायदा मिले।

iPhone 17 और iPhone 16 पर शानदार ऑफर Apple Days Sale में iPhone 17 को ICICI और कुछ बैंक कार्ड्स के जरिए 4,000 रुपये तक के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा ग्राहकों को 3,000 रुपये के MyVS Reward लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिल रहे हैं।

iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max 1,21,490 रुपये और 1,34,490 रुपये की कीमत पर मिल रहे हैं।

सस्ते ऑप्शन को देखने वाले ग्राहकों के लिए iPhone 16 57,990 रुपये, iPhone 16 Plus 64,490 रुपये और iPhone 16E 46,990 रुपये की शुरुआती कीमत में लिस्ट किया है। iPhone Air भी 4,000 रुपये की छूट के साथ 90,990 रुपये में मिल रहा है।