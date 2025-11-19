AppleCare+ प्लान हुआ और भी किफायती. चोरी और गुम होने पर मिलेगा पूरा कवर

टेक्नोलॉजी डेस्क। iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। Apple ने भारत में अपने AppleCare+ कवरेज प्लान्स को नए रूप में पेश किया है। मंगलवार को लॉन्च किए गए इन अपडेटेड प्लान्स में कंपनी ने एनुअल के साथ-साथ मंथली सब्सक्रिप्शन विकल्प भी जोड़ दिया है।

सबसे खास बात अब iPhone चोरी या गुम होने पर भी हर साल पूरा कवर मिलेगा। यह कदम Apple की ओर से भारतीय यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए AppleCare+ प्लान में क्या मिला नया? Apple ने बताया कि नए AppleCare+ with Theft and Loss for iPhone प्लान में अब प्रति वर्ष दो घटनाओं तक चोरी या डिवाइस खो जाने का कवरेज मिलेगा। यदि आपका iPhone कहीं गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो भी आप कवर में रहेंगे। इसके साथ रेगुलर लाभ जैसे प्रायरिटी सपोर्ट, बैटरी रिप्लेसमेंट और अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी पहले की तरह मिलेंगे।

कंपनी के अनुसार, एक्सीडेंटल डैमेज की स्थिति में 2,500 रुपये स्क्रीन या बैक ग्लास रिपेयर के लिए और 8,900 रुपये अन्य डैमेज रिपेयर के लिए सर्विस फीस ली जाएगी। यह सुविधा ग्राहकों को लंबे समय तक अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। iPhone की बेसिक वारंटी और AppleCare+ का फायदा हर नया iPhone खरीदने पर एक साल की लिमिटेड वारंटी और 90 दिन का कॉम्प्लिमेंट्री टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। लेकिन AppleCare+ सब्सक्रिप्शन लेने पर यह प्रोटेक्शन फोन की खरीदारी तारीख से पूरे दो साल तक बढ़ जाता है, जिसमें अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन शामिल होता है।