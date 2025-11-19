AppleCare+ प्लान हुआ और भी किफायती. चोरी और गुम होने पर मिलेगा पूरा कवर
Apple ने भारत में अपने AppleCare+ प्लान्स को अपडेट करते हुए एनुअल के साथ मंथली विकल्प भी जोड़ा है। अब iPhone चोरी या गुम होने पर साल में दो घटनाओं तक कवर मिलेगा। प्लान 799 रुपये मासिक से शुरू होता है और इसमें प्रायरिटी सपोर्ट, बैटरी रिप्लेसमेंट व अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज शामिल हैं।
- AppleCare+ प्लान में चोरी और गुम होने का कवर शामिल।
- हर साल दो घटनाओं तक चोरी-गुम होने की सुविधा।
- एक्सीडेंटल डैमेज पर तय सर्विस फीस लागू रहती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क। iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। Apple ने भारत में अपने AppleCare+ कवरेज प्लान्स को नए रूप में पेश किया है। मंगलवार को लॉन्च किए गए इन अपडेटेड प्लान्स में कंपनी ने एनुअल के साथ-साथ मंथली सब्सक्रिप्शन विकल्प भी जोड़ दिया है।
सबसे खास बात अब iPhone चोरी या गुम होने पर भी हर साल पूरा कवर मिलेगा। यह कदम Apple की ओर से भारतीय यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नए AppleCare+ प्लान में क्या मिला नया?
- Apple ने बताया कि नए AppleCare+ with Theft and Loss for iPhone प्लान में अब प्रति वर्ष दो घटनाओं तक चोरी या डिवाइस खो जाने का कवरेज मिलेगा। यदि आपका iPhone कहीं गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो भी आप कवर में रहेंगे। इसके साथ रेगुलर लाभ जैसे प्रायरिटी सपोर्ट, बैटरी रिप्लेसमेंट और अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी पहले की तरह मिलेंगे।
कंपनी के अनुसार, एक्सीडेंटल डैमेज की स्थिति में 2,500 रुपये स्क्रीन या बैक ग्लास रिपेयर के लिए और 8,900 रुपये अन्य डैमेज रिपेयर के लिए सर्विस फीस ली जाएगी। यह सुविधा ग्राहकों को लंबे समय तक अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने में मदद करेगी।
iPhone की बेसिक वारंटी और AppleCare+ का फायदा
हर नया iPhone खरीदने पर एक साल की लिमिटेड वारंटी और 90 दिन का कॉम्प्लिमेंट्री टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। लेकिन AppleCare+ सब्सक्रिप्शन लेने पर यह प्रोटेक्शन फोन की खरीदारी तारीख से पूरे दो साल तक बढ़ जाता है, जिसमें अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन शामिल होता है।
मंथली प्लान मात्र 799 रुपये में
पहले AppleCare+ केवल एनुअल प्लान में उपलब्ध था, लेकिन अब Apple ने पहली बार भारत में मंथली प्लान पेश किया है। नए प्लान की शुरुआत सिर्फ 799 रुपये प्रति माह से होती है, जिससे यह पहले से ज्यादा किफायती और यूज़र-फ्रेंडली बन गया है।