Apple का MacBook Pro जल्द ही टचस्क्रीन के इस डेट को होगा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple अपने MacBook Pro लाइनअप में अब तक के सबसे बड़े बदलावों में से एक करने जा रहा है। लंबे समय से कंपनी लैपटॉप में टच इनपुट शामिल करने से बचती रही है, लेकिन अब बदलते यूजर ट्रेंड्स और iPad की लोकप्रियता को देखते हुए यह कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
इंडस्ट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि यह बदलाव MacBook और iPad के बीच की सीमाओं को धुंधला कर सकता है, हालांकि यह यूजर्स को अधिक सहज अनुभव भी देगा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, टचस्क्रीन MacBook Pro का प्रोडक्शन 2026 के अंत तक शुरू हो सकता है। 2027 की शुरुआत में यह बाजार में आ सकता है।
प्रसिद्ध एनालिस्ट Ming-Chi Kuo का अनुमान है कि Apple का पहला OLED MacBook Pro टचस्क्रीन के साथ आएगा। इसके लिए Samsung की ऑन-सेल टच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।
प्रोडक्शन 2026 के आखिर तक शुरू होने की संभावना है और लॉन्च 2027 में हो सकता है। यह कदम Apple की पुरानी रणनीति से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि कंपनी अब तक MacBooks में केवल कीबोर्ड और ट्रैकपैड पर ही निर्भर रही है।
Bloomberg के Mark Gurman ने पहले इस MacBook Pro को M6 चिप से जोड़कर देखा था, लेकिन ताजा चर्चाओं में कहा जा रहा है कि यह M7 प्रोसेसर पर आधारित हो सकता है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि इसमें Apple Pencil सपोर्ट या 360-डिग्री हिंग जैसे फीचर्स होंगे या नहीं।
हाई-एंड मॉडल के अलावा, Apple एक बजट MacBook भी लाने पर काम कर रहा है। यह iPhone 16 Pro के A18 Pro चिप पर आधारित होगा और करीब $700 (लगभग 58,000 रुपये) में उपलब्ध हो सकता है। पहले वर्ज़न में टचस्क्रीन नहीं होगी, लेकिन 2027 की दूसरी जनरेशन में इसे शामिल करने की संभावना जताई जा रही है।