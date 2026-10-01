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डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया AI का नाम! जानिए अब किस नाम से जाना जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने AI का नाम बदल दिया है। ऐसे में सब जानना चाह रहे है कि आखिरकार उन्होनें ऐसा क्यों किया और नाम बदलकर क्या रखा आइये य...और पढ़ें

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 02:28:48 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 02:28:48 PM (IST)
डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया AI का नाम! जानिए अब किस नाम से जाना जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
Artificial intelligence

HighLights

  1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया AI का नाम
  2. अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लेकर कल बड़ा बदलाव
  3. Artificial शब्द कुछ नकली जैसा सुनाई देता है

टेक्नोलॉजी डेस्क। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लेकर कल बड़ा बदलाव किया गया है। कल यानी 30 सितंबर 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करते हुए संघीय सरकार के ऑफिशियल कामकाज में Artificial Intelligence और AI की जगह Super Intelligence और SI शब्द इस्तेमाल करने का निर्देश दिया हैं।

ट्रंप का कहना है कि मौजूदा AI टेक्नोलॉजी अपनी पुराने कॉनटेक्स्ट से काफी आगे निकल चुकी है। ये एडवांस सिस्टम इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने, नई तरह की रचनात्मकता को सक्षम करने और विज्ञान, चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में ऐसे काम करने में मदद कर रहे हैं जो पहले मुश्किल माने जाते थे।


Artificial शब्द नकली जैसा सुनाई देता है

ट्रंप ने कहा Artificial शब्द कुछ नकली जैसा सुनाई देता है जबकि ये टेक्नोलॉजी असली और बेहद शक्तिशाली है और Super Intelligence नाम इस्तेमाल करने की बात कही।

व्हाइट हाउस में टेक इंडस्ट्री के प्रमुख लोगों के साथ बैठक हुई थी जिसमें एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई और NVIDIA के जेन्सेन हुआंग समेत कई टेक दिग्गज मौजूद थे।

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क्या अब पूरी दुनिया AI को SI कहेगी?

अभी तो नहीं फिलहाल बस अमेरिका में ऐसा होगा।