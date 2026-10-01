डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया AI का नाम! जानिए अब किस नाम से जाना जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

टेक्नोलॉजी डेस्क। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लेकर कल बड़ा बदलाव किया गया है। कल यानी 30 सितंबर 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करते हुए संघीय सरकार के ऑफिशियल कामकाज में Artificial Intelligence और AI की जगह Super Intelligence और SI शब्द इस्तेमाल करने का निर्देश दिया हैं।

ट्रंप का कहना है कि मौजूदा AI टेक्नोलॉजी अपनी पुराने कॉनटेक्स्ट से काफी आगे निकल चुकी है। ये एडवांस सिस्टम इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने, नई तरह की रचनात्मकता को सक्षम करने और विज्ञान, चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में ऐसे काम करने में मदद कर रहे हैं जो पहले मुश्किल माने जाते थे।